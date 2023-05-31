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最古老的「捷運」系統 台南議員促：新營16條糖鐵復駛

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市議員促新營地區糖鐵評估復駛，圖為新營鐵道園區的觀光小火車。記者吳淑玲／攝影
台南市議員促新營地區糖鐵評估復駛，圖為新營鐵道園區的觀光小火車。記者吳淑玲／攝影

台南市區推動捷運，溪北卻沒有，議員沈家鳳、李宗翰和王宣貿今聯合質詢提到，新營糖鐵有16條路線，目前這些鐵道除了新營到八老爺，烏樹林新港東線到省道旁的路線有連續外，其他路線大部分由市府代管綠美化做為自行車道，部分則出租或出售給臨地，如果能夠復駛，不論是發展為觀光特色，也能補足溪北沒有捷運的不足；市長黃偉哲允諾與台糖進行可行性評估。

市長黃偉哲表示，糖鐵所有權屬於台糖，市府會來向台糖反映，如果糖鐵復駛，像輕軌、捷運一樣，也是一個很好的考量。但要考慮效益問題，像雲林虎尾也有小火車，台南要和其他縣市不一樣，走出自己的特色。至於可行性評估，能爭取中央補助更好。

李宗翰表示，溪北有16條糖鐵路線，可說是最古老的捷運系統，期待市府能將現有的路線進行盤點，其中，新營到鹽水雖然是自行車道，但軌道仍很完好，復駛可成為地方的特色，解決新營和鹽水橫向交通問題，能連結岸內糖廠影視基地，更可帶動地方觀光發展，打造成溪北捷運系統是可，且經費遠遠低於市區捷運系統。

李宗翰說，大新營地區，包括烏樹林糖廠五分車，新營到柳營八老爺，新營到鹽水的糖鐵現打造成自行道，但過去的鐵道還保持相當完整，如果

沈家鳳說，糖鐵的復駛希望市長能重視，明年台南400，要思考任內要為台南留下什麼。王宣貿也說，很多糖鐵路線還在，如果糖鐵能夠復駛，串連新營、鹽水、柳營等地，讓糖鐵成為大新營的地方特色亮點。

新營區長翁振祥說，「這是好的方向」，公所也會配合市府指示全力配合，希望讓大新營地區有更多元的運具選擇。

不過台糖公司總管理處表示，新營糖廠現有16條糖鐵中，除新營至八老爺、烏樹林新港東線外，許多路線不乏已年久失修，是否堪用、安全評估、經費多寡等都是嚴峻考驗，此外有些路線牽涉到私人土地，問題相當複雜，未來若要復駛相對困難度高。

台南溪北新營等區現有的糖鐵路線。圖／台南市議員李宗翰提供
台南溪北新營等區現有的糖鐵路線。圖／台南市議員李宗翰提供

糖鐵 捷運 台南 黃偉哲

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