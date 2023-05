台南閱讀理解平台再升級 英語題上線 邊挖礦邊學英語

台南市教育局首創從國小到高中的閱讀理解平台「布可星球」(https://read.tn.edu.tw/),今天宣布英語題上線,平台上精選110本英語好書,共有1650題英語題,讓喜愛閱讀英語繪本、小說的學生可以「挖掘能量」同時學習英語。

台南市教育局日前與電子書平台「Hami書城」合作,精選100種「布可星球」電子書籍免費閱讀,市長黃偉哲表示,英語是國際語言,從小閱讀英語繪本有利扎根英語學習,布可星球平台增加英語題目,期盼可以帶動學生英語閱讀,建立良好的英語學習起點。教育局長鄭新輝說,學習教科書外的英語字彙,不僅可以增加學生的單字量,更有助於提升學生聽、說、讀、寫英語綜合能力運用的表現。

英語輔導團召集人仁愛國小校長楊宗頴表示,英語選書主要從生活、議題、文化等有關的主題來進行,希望學生能在英語圖書中認識多元文化,並培養認同、尊重等國際素養。英語題的題型以選擇題方式呈現,從題幹到選項都有真人英語發音輔助,有利聽讀並進的學習。

負責圖書館推動的安順國小老師陳小玲說,「布可星球」英語閱讀挖掘上比中文容易,只要5題對4題即可過關,且題目也較簡單,小朋友較有興趣,會自己去翻書、找線索、找答案,對於英語課外閱讀的提升有很大的幫助。

東區復興國小學生盧羿璇分享,書目中他最喜歡《The Crocodile and the Dentist》,是在描述鱷魚看牙醫的故事,剛好自己很怕看牙醫,看完這本書之後就覺得看牙醫沒有那麼可怕,也同時學習到很多英語單字。

教育局表示,經統計今年度1至4月熱門英語「布可」,國小低年級前3名為《The Very Hungry Caterpillar》、《David Goes to School》、《Not a box》;中年級前3名是《From Head to Toe》、《The Crocodile and the Dentist》、《Today is Monday》;高年級為《The Giving Tree》、《Wolf!》、《Piggybook》。