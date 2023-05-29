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台南推「公車無限搭299月票」 31日開賣、6月1日啟用

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右三）今宣布推出公共運輸月票「台南TPASS月票卡」。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右三）今宣布推出公共運輸月票「台南TPASS月票卡」。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今宣布推出公共運輸月票「台南TPASS月票卡」，並聯手高、屏使用MeNGo平台，即日起可先上網登錄會員，5月31日開賣；第一波推出「大台南公車無限搭299」方案，接下來是「公車+台鐵無限搭399」「南高屏公共運輸走透透999」方案。

黃偉哲表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，台南市在第一時間就提出計畫送件申請，也在日前獲得審查通過。「台南TPASS月票卡」是全國第一個依照中央規定的版面完成製卡的縣市，首批2000張將率先在5月31日於台南、新營火車站服務台開賣，購卡費100元先由民眾預付，完成記名手續後將回饋至卡片內。

第二波自6月15日起再追加8000張，新增台南、麻豆、新營、關廟轉運站，及各客運公司站點，包括新營客運新營、白河站，興南客運佳里、玉井、新化站，及37區區公所等販售點。6月30日起開放可於7-11、全家和OK超商預購。

5月31日卡片開賣，平台將同步上架「大台南公車無限搭299」方案，可直接於平台操作購買方案、綁定卡片；另台南、新營火車站服務台也提供專人臨櫃協助綁定方案服務。各界期盼的「公車+台鐵無限搭399」方案及跨境的「南高屏公共運輸走透透999」方案，將配合台鐵時程，預定7月推出。

交通局長王銘德指出，5月31日起完成台南TPASS月票卡購卡、記名、並購買「大台南公車無限搭299」方案後，即可在30天內無限搭乘市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限次數前30分鐘免費，依票證資料大數據分析顯示，購買族群以通勤族和學生為主，預估受惠人數約1萬人。

此次月票由南高屏聯手以「ＭeNGo平台」推出，首次購買月票須至ＭeNGo網站或APP申辦會員，再到上述據點購買月票實體卡，每張卡預付100元。在MeNGo網站或APP綁定，第一次乘車前，先到7-11超商ibon過卡開通；完成上述記名手續後，就可獲得購卡費用100元的回饋。為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，也提供線上客服，服務專線4498399，手機撥打請加02。

台南市長黃偉哲（右三）今宣布推出公共運輸月票「台南TPASS月票卡」。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右三）今宣布推出公共運輸月票「台南TPASS月票卡」。記者鄭惠仁／攝影

公車 公共運輸 台南

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