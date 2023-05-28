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雲嘉南養殖文蛤大量死亡 每斤90元漲到120元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
小吃老闆苦哈哈 雲嘉南地區養殖文蛤大量死亡，減產價漲，嘉市彌陀夜市文蛤小吃攤販不敢漲，自行吸收成本。記者魯永明／攝影
小吃老闆苦哈哈 雲嘉南地區養殖文蛤大量死亡，減產價漲，嘉市彌陀夜市文蛤小吃攤販不敢漲，自行吸收成本。記者魯永明／攝影

長期乾旱，雲嘉南養殖文蛤大量死亡，平均損失超過20%，農委會公告辦理災害現金救助；受災養殖漁民說，文蛤今年受創特別嚴重，長期不下雨，雖為文蛤池換水，但引進養殖池海水鹽度高，造成文蛤死亡嚴重，放養文蛤死光，血本無歸。另零售價由每斤90元漲到120元，嘉市彌陀夜市小吃攤販不敢喊漲也頻頻叫苦。

彌陀夜市經營文蛤小吃攤販，生意興隆，老闆忙烹煮文蛤，他說，乾旱天氣異常，文蛤死亡多導致減產，價格由每斤90元漲到120元，他未調漲文蛤小吃價格，希望早日恢復正常，價格回穩。

嘉縣府漁業科長張建成說，依過去經驗，文蛤養殖逢季節變化期，農曆3、6、9月是死亡好發期，會影響文蛤死亡的因子很多，包括氣候異常、水質或底土惡化、病原性弧菌增生、管理不當等等。

前些日子正是農曆3月（今年逢閏2月），為春夏交替，也是文蛤季節性死亡好發期間，又因乾旱缺淡水，池水鹽度增加，且南北風及冷熱交替不斷，致文蛤不耐環境變化大量死亡。

因文蛤死亡肇因與天氣變化有關聯，屬天災損失，農委會依農業天然災害救助辦法規定，分別於15、25、27日公告嘉縣、台南及雲林，辦理現金救助，救助額每公頃11萬8千元。

受災養殖漁民說，文蛤農曆3、6、9月常因季節轉變影響育成率，今年受創特別嚴重，長期不下雨，雖為文蛤池換水，但引進養殖池海水鹽度高，造成文蛤死亡嚴重，放養文蛤死光，血本無歸。水試所研究海水鹽度超過4度會影響文蛤生長，濃度再高會造成死亡。

文蛤

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