省下燒紙錢來行善！台南以功代金捐款大幅增加至182萬

台南市政府於清明掃墓期間，推行「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，經多年推廣努力，「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元；清明節5天連假「紙錢集中燒」，也由去年137.15公噸增加至今年199.2公噸，成效相當顯著。

市長黃偉哲表示，為改善祭拜環境的空氣品質，南市從2015年起讓各公立納骨塔於清明掃墓期間封金爐，響應節能減碳，將紙錢集中焚燒，過程不但環保，更避免民眾用火不慎引起火災意外。「以功代金」將購買紙錢的預算捐給社福團體，除可達到實質益助弱勢的慈善目的，同時避免焚燒紙錢所造成的空氣汙染，為減少地球暖化盡一份心力。