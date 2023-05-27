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省下燒紙錢來行善！台南以功代金捐款大幅增加至182萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元。圖／民政局提供
台南市推「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元。圖／民政局提供

台南市政府於清明掃墓期間，推行「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，經多年推廣努力，「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元；清明節5天連假「紙錢集中燒」，也由去年137.15公噸增加至今年199.2公噸，成效相當顯著。

市長黃偉哲表示，為改善祭拜環境的空氣品質，南市從2015年起讓各公立納骨塔於清明掃墓期間封金爐，響應節能減碳，將紙錢集中焚燒，過程不但環保，更避免民眾用火不慎引起火災意外。「以功代金」將購買紙錢的預算捐給社福團體，除可達到實質益助弱勢的慈善目的，同時避免焚燒紙錢所造成的空氣汙染，為減少地球暖化盡一份心力。

民政局長姜淋煌指出，殯葬管理所及各區公所全力投入清明掃墓便民服務工作，今年更首次在7個示範公墓(善化、新市、仁德、新化、麻豆、安南及南化)推廣「紙錢集中燒」政策，於祭祀公墓主要路口設置紙錢集中區，並在各區納骨塔結合民間社福團體設攤，號召民眾省下買金紙的費用，用以幫助弱勢積納功德，同步做好環保減碳的工作，可謂一舉數得。

清明節5天連假，台南市「紙錢集中燒」達199.2公噸，比去年137.15公噸明顯增加，成效相當顯著。圖／民政局提供
清明節5天連假，台南市「紙錢集中燒」達199.2公噸，比去年137.15公噸明顯增加，成效相當顯著。圖／民政局提供
清明節5天連假，台南市「紙錢集中燒」達199.2公噸，比去年137.15公噸明顯增加，成效相當顯著。圖／民政局提供
清明節5天連假，台南市「紙錢集中燒」達199.2公噸，比去年137.15公噸明顯增加，成效相當顯著。圖／民政局提供
台南市推「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元。圖／民政局提供
台南市推「以功代金」捐贈金額由去年32萬9451元增加至今年的182萬元。圖／民政局提供

減碳 暖化

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