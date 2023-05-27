強颱瑪娃下周影響台灣 台南有望解除旱象也加強防颱

強烈颱風瑪娃逐漸靠近台灣，台南市長黃偉哲提醒鄉親關注颱風動向，大旱之後易有大澇，天降甘霖雖有助解除旱象，但是也不希望天降暴雨釀災，目前雖逢旱期，市府團隊仍把治水防洪列為首要工作，要求市府各局處以「超前部署、料敵從嚴」的態度來應變。

黃偉哲表示，依據今(27)日氣象預報，2號颱風瑪娃目前強度為強烈颱風，預估5月28日（周日）時位置在菲律賓東方海面，至29日（周一）起受太平洋高壓漸減弱影響，預估颱風北轉，受轉向程度尚不明確，下周對台灣本島天氣影響仍待觀察。28日（周日）前颱風對本市尚無顯著天氣影響，提醒鄉親仍應多加留意氣象預報，密切注意颱風未來動向，提前作好防颱準備。

黃偉哲要求強化落實各項水利防汛工作，包括新建抽水站、汰換抽水機組；於汛期前要求水利局、環保局、區公所完成區域排水、道路側溝、水溝清理工作；提前啟動重點工程防颱防汛抽查作業等各項整備措施，以因應汛期來臨。

災害防救辦公室主任方進呈說，強烈颱風瑪娃對於本島天氣影響目前雖不明朗，已要求市府團隊及區公所以「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」態度作好防颱應變整備，各單位應迅速掌握災情，即時通報、立即處置，提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施皆可以正常運作，並加強邊坡防護，預先進行災害潛勢區預防性撤離之準備工作。

對於易淹水潛勢區，加強巡查道路側溝、水溝蓋及落水口是否有樹葉、雜物阻塞，如發現應立即清除，並檢查排水路及雨水下水道是否順暢，降低低窪地區積淹水風險。另也要特別要求注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固狀況，針對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬等應加強綁牢固定，避免因強風吹倒，影響交通通行及市民安全。