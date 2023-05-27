強颱瑪娃下周影響台灣 台南有望解除旱象也加強防颱
強烈颱風瑪娃逐漸靠近台灣，台南市長黃偉哲提醒鄉親關注颱風動向，大旱之後易有大澇，天降甘霖雖有助解除旱象，但是也不希望天降暴雨釀災，目前雖逢旱期，市府團隊仍把治水防洪列為首要工作，要求市府各局處以「超前部署、料敵從嚴」的態度來應變。
黃偉哲表示，依據今(27)日氣象預報，2號颱風瑪娃目前強度為強烈颱風，預估5月28日（周日）時位置在菲律賓東方海面，至29日（周一）起受太平洋高壓漸減弱影響，預估颱風北轉，受轉向程度尚不明確，下周對台灣本島天氣影響仍待觀察。28日（周日）前颱風對本市尚無顯著天氣影響，提醒鄉親仍應多加留意氣象預報，密切注意颱風未來動向，提前作好防颱準備。
黃偉哲要求強化落實各項水利防汛工作，包括新建抽水站、汰換抽水機組；於汛期前要求水利局、環保局、區公所完成區域排水、道路側溝、水溝清理工作；提前啟動重點工程防颱防汛抽查作業等各項整備措施，以因應汛期來臨。
災害防救辦公室主任方進呈說，強烈颱風瑪娃對於本島天氣影響目前雖不明朗，已要求市府團隊及區公所以「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」態度作好防颱應變整備，各單位應迅速掌握災情，即時通報、立即處置，提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施皆可以正常運作，並加強邊坡防護，預先進行災害潛勢區預防性撤離之準備工作。
對於易淹水潛勢區，加強巡查道路側溝、水溝蓋及落水口是否有樹葉、雜物阻塞，如發現應立即清除，並檢查排水路及雨水下水道是否順暢，降低低窪地區積淹水風險。另也要特別要求注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固狀況，針對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬等應加強綁牢固定，避免因強風吹倒，影響交通通行及市民安全。
災害防救辦公室執行秘書王雅禾提醒民眾，隨著瑪娃颱風逐漸靠近台灣，29日（周一）起南部沿海也進入長浪警戒範圍，漁民在海上作業應注意自身安全，民眾避免去海邊遊玩。並請民眾持續留意氣象動態，容易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項居家防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水，颱風期間如有相關災情可撥打1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」（https://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）了解更多防颱資訊。
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