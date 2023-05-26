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奧運輪椅舞蹈國家隊選拔賽 本周日在北港體育館登場

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館精彩登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館精彩登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影

由體育署、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會與中華帕拉林匹克協會、雲林縣政府主辦的全國「會長盃」輪椅舞蹈大賽，將於本月28日在北港體育館盛大登場，這也是國際殘奧國家代表隊選拔賽最重要的一場舞賽，預計將有來自全國150多名輪椅舞蹈高手齊聚競舞，菲律賓舞團也應邀表演賽，雲林縣府歡迎各界踴躍前往觀賽。

今天舞賽記者會由雲林副縣長謝淑亞、由中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長黃美蘭、雲林縣議會副議長也是北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文共同主持，幾位國手級的舞者為這場全國輪椅舞蹈大賽演出精彩的綜合組曲舞蹈，為舞賽拉開序幕。

黃美蘭指出，雲林輪椅舞蹈從無到有，再發展到如今舉辦世界國際大賽，歸功於總教練蔡秀慧多年辛苦出錢出力栽培無數舞蹈高手，把國家輪椅舞推向高峰，增加國際能見度，也提供身障者一個新的人生舞台。

謝淑亞、蕭美文也表示，雲林身心障礙者達五萬多人，自從推展輪椅舞蹈發展，不少身障者重拾信心和勇氣，重新站上舞台，尤其近幾年連創佳績，也栽培更多的小選手加入輪椅舞蹈站立舞者，為雲林在國際發光發熱，令人感動。

蔡秀慧說，即將在後天登場的全國會長盃輪椅舞蹈大賽，共約有150多名全國高手齊聚競舞，優勝者今年可代表赴日本參賽，爭取2028年的殘奧入門票，以及今年於義大利舉辦的WPDS輪椅舞蹈世界錦標賽國家代表隊的參賽權，所以這場全國會長盃大賽等同是國手選拔賽。

蔡秀慧說，輪椅舞蹈即將入選為2028年美國洛杉磯殘障奧運正式比賽項目，這場舞賽有機會進軍奧運，舞者無不渾身解數舞出最佳的舞技，所以是一場精彩絕倫的賽事，歡迎大家把握機會到北港鎮體育館為這群勇敢的輪椅戰士加油打氣。

全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館精彩登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館精彩登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影
全國「會長盃」輪椅舞蹈國手選拔大賽，本周日在雲林縣北港體育館盛大登場，雲林縣府歡選各界前往賞舞。記者蔡維斌／攝影

輪椅 雲林 北港朝天宮

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