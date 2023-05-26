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高山茶都嘉義博茶會去年遊客大減 議員建議換地點舉辦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照

去年高山茶都嘉義博茶會第4年在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦，9天活動遊客人數約13.8萬人次，相較前年34.6萬人次、2019年18萬人次是大幅減少；今天縣議員何子凡、詹琬蓁質詢提議，應換不同地點舉辦，讓不同鄉鎮的社區觀光產業因此活絡。

文觀局長徐佩鈴表示，議員意見會納入考量，今年地點仍設茶產區為主，會加入年輕化及咖啡產業等元素，會通盤評估後選定活動地點。

縣議員何子凡、詹琬蓁質詢指出，中埔鄉中埔農會金蘭分部，因鄰近阿里山公路及國3交流道，頂六交通易壅塞、腹地有限，提議換不同地點舉辦，讓不同鄉鎮的社區觀光產業因此活絡。

何子凡質詢表示，將嘉義博茶會與南投世界茶葉博覽會對比，南投去年80萬人次，遊客歷年增加，縣府在同一地點辦多年，是有政治因素等考量，舉如在番路鄉欣欣水泥森活園觀光工廠辦，就有足夠大的腹地空間。

徐佩鈴表示，去年遊客減少主因是天候不佳，活動舉辦期遇下雨，會針對活動全盤檢討，地點與政治因素無關。

詹琬蓁也說，每年投入上千萬元經費舉辦博茶會，中埔同一地點已舉辦多年，該修都已修繕，建議讓18鄉鎮市輪流舉辦，提升其他鄉鎮觀光發展。

高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照
高山茶都嘉義博茶會在中埔鄉農會金蘭分部舉行多年，今天因交通問題，議員建議換地點舉辦。圖／聯合報系資料照

中埔 何子凡 嘉義

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