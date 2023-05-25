臨安橋改建延宕 議員憂「台南400」活動恐遇超級交通黑暗期

台南市議會市政總質詢，議員周嘉韋關切「台南400年」交通，中西區、安平區交界處的臨安橋，位置就在2024台灣燈會的安平燈區旁邊，原定明年5月完工的拆建工程，因台電問題預計延到明年底才能完工。這也代表「台南400年」的一整年系列活動，替代用的臨安鋼便橋的將會進入超級交通黑暗期。

工務局表示，因應臨安橋改建工程搭建的便橋主體已經完成，預計今年8月底封閉舊橋、改道便橋，便橋車道比照原橋，維持雙向各三車道通行。舊橋拆除及改建，預計於明年底完工，會加速工程進度，安排義交24小時指揮交通，降低對交通的衝擊。

周嘉韋提醒，交通是流動的，請市府在辦理活動中一步步調整。另台南市舊式的公車站牌，無法即時顯示公車動態，夜間不夠顯眼。在台南400年活動過程中，恐影響觀光客使用公車的意願，建議交通局針對系列活動的密集舉辦區域，應優先改為使用獨立式智慧站牌或太陽能電子紙智慧站牌，讓民眾即時知悉公車狀況，以提升搭乘意願。

市長黃偉哲允諾，將責成交通局、工務局，務必盡速完成臨安橋工程，並且做好疏導計畫，減低交通黑暗期，也更要配合「台南400年」系列活動，一起讓觀光及在地民眾「走得安全、行得方便」。

市府表示，安平燈區附近的交通樞紐之一臨安橋，工務局辦理改造工程前，於舊橋兩側各搭建一座臨時鋼便橋，維持原有交通服務水準；預定今年完工的和緯路五段延伸道路工程，則串聯安平區與中西區、北區交通路網。

交通局也將通盤考量安平燈區整體交通疏運規畫，評估將和緯路新闢路段納入交通疏導動線，並盤點沿線停車空間及接駁車需求，以分流安平區中華西路車輛，並透過區外接駁與交通管制方式，減少進入安平舊城區車流。

因應「2024台灣燈會在台南」活動期間衍生的交通疏運問題，交通局將做整體交通疏運規劃，優先引導觀展民眾透過鐵路、公車等大眾運輸前往，並規劃適當接駁路線。

台南400及台灣燈會串連議題，文化局及民政局表示，除了結合溪北地區月津港燈節及溪南地區龍崎光節，展現台南關懷地方環境的重視，也會串聯、結合推出各地廟宇主題燈區，讓活動更加多元、精彩。