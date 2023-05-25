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翻轉行人地獄 嘉市警局篩選50處路口加大執法強度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供

洗刷「行人地獄」惡名！行政院編預算推動「以人為本」交通工程，民意要求警方執法，為此，嘉義市警局配合警政署，規畫執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，篩選市區50處多事故及違規路口，統籌警力規畫「精緻執法」。

強力取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「道路障礙」等違規行為。

警察局統計，5月1日至21日執法成效，計攔查開單舉發2556件，其中以人行道違規停車2080件最多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開347件次之，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行129件再次之。

顯見仍有部分用路人貪圖便利，未遵守道路交通安全規則，時有疏忽違規行為；警局加大執法強度，增加忠孝路與保建街口、中山路與文化路口、吳鳳北路與民樂街口等50處路口，規畫「精緻執法」勤務作為，落實4大重點執法項目，提高見警率，防制交通事故發生。

局長陳炯旭說，執法目的希望改善用路人駕駛習慣，提供友善行人空間及確保行車安全，喚起全民對交通安全意識、認識交通事故風險及後果，提升交通安全知能，營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福城市。

翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
翻轉行人地獄，嘉義市警局篩選50處路口加大執法強度。圖／警方提供
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