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讓美麗故事流傳…嘉縣中埔飲水思源紀念碑 修復美化

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
自來水公司嘉義縣中埔坪加壓站「飲水思源紀念碑」塵封一甲子，縣長翁章梁（右十三）等人昨天重新揭幕。記者呂慧瑜／攝影
自來水公司嘉義縣中埔坪加壓站「飲水思源紀念碑」塵封一甲子，縣長翁章梁（右十三）等人昨天重新揭幕。記者呂慧瑜／攝影

塵封一甲子的自來水公司嘉義縣中埔坪加壓站「飲水思源紀念碑」，紀念當年天主教會募款籌建中埔自來水廠，幾乎已被遺忘，中埔天主堂傳協會動員修復紀念碑並打造沁迎故事牆，昨天揭幕；縣長翁章梁說，此碑深具意義，盼讓民眾了解過去用水艱困與愛心籌建歷史。

據了解，已故天主教聖言會中埔天主堂神父陳錫洵60年前為改善中埔鄉中埔村缺水問題，向西德援外慈善組織募款45萬元籌建自來水廠，加上縣府、中埔鄉公所、各團體與用戶捐款共88萬元，1964年中埔自來水廠完工，這段史蹟一直記載在飲水思源紀念碑上。

去年中埔天主堂傳協會主席鐘嘉順、魯姓教友等人倡議奔走，動員近325人齊心修復美化紀念碑，還營造展新的沁迎故事牆，有4面鐵雕傳述早年取水不易生活艱苦、陳神父募款助建自來水、居民歡欣鼓舞迎接自來水、飲水思源紀念碑光輝再現的故事，另齊創作14幅馬賽克畫藝術牆。

「讓美麗故事永流傳！」鐘嘉順說，年紀最小8歲、最大80歲，包括竹崎國小老師黃靜雯指導中埔國小與中山國小學童、社造志工、天主教會青年拼貼馬賽克，中埔村長游淑貞帶領環保志工隊協助。台水公司總經理李嘉榮表示，藝術圍牆美輪美奐，堪稱是水公司所有場域圍牆中最具特色。

中埔 募款 翁章梁

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