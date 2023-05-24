2023阿里山莊園咖啡精英交流賽 鄒築園勇奪3特等獎

2023嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽今天成績揭曉，鄒築園為最大贏家，分別在5賽組勇奪3個特等獎，刺激的生豆媒合會在嘉義縣長翁章梁主持拍賣下，買家喊價熱烈，藝伎水洗組特等獎15公斤以26萬元拍定。

競標媒合會得特等獎的15公斤裝生豆，由喊價最高的業者得標，分別為藝伎水洗組特等獎26萬元、藝伎其他處理組特等獎23.5萬元、水洗組特等獎10萬元、蜜處理組特等獎15萬元、日曬組特等獎12萬元。

「全台灣最好的咖啡就在阿里山！」縣長翁章梁表示，阿里山的咖啡參加世界性比賽毫不遜色，可稱為國際上最好的咖啡之一，他感謝來自全台各地咖啡愛好者，透過競標將來自嘉義的優質咖啡帶回分享。

交流賽由阿管處、水保南投分局、嘉縣府共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會執行，本月15日繳生豆，經物理篩選、初賽、複賽到決賽嚴謹評鑑程序，今得獎名單出爐拍賣會立即登場，吸引全國行家搶購。

嘉縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，今年咖啡開花、結實期遇到久旱缺水產量減半，仍吸引129點的報名件數，有部分莊園因挑豆結果重量不足，為品質只能放棄繳豆，完成繳豆件數共104件。

各組獲獎部分，水洗組特等獎為鄒築園；蜜處理組特等獎鄒築園；日曬處理組特等獎獵人書坊；藝伎水洗組特等獎鄒築園；藝伎其他處理組特等獎豆御香藝伎莊園，鄒築園5組勇奪3特獎成今年最大贏家。

賽事主審特別重邀世界咖啡競賽組織代表許寶霖擔任、烘豆委員長由2014WCRC咖啡烘焙冠軍賴昱權擔任，共24位專業職人組成感官評審、技術指導及烘豆團隊。

主審許寶傑表示，今年因氣候因素產量遽減，但優異批次的風味依然精彩，水洗處理法的優雅、日曬的厚實、蜜處理法的甜香、藝伎種的花香，變化多端，值細細品鑑。