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有影無？南市東山公所下月洽公 免費芒果冰沙供消暑
台南市政府東山區公所為體恤鄉親大熱天洽公經常汗流浹背，經媒合當地著名崁頂福安宮，將於下月至9月免費提供限量芒果（水果）冰沙消暑，鄉親開心說，這真的是尚大心服務。
東山區境內丘陵、淺山迭起，幅員遼闊，不少山區鄉親下山前往公所洽公，動輒得奔波半小時，甚至1小時。不忍區民舟車勞頓，公所媒合崁頂福安宮善款提供冰沙機，可製作出芒果等類水果冰沙免費供洽公鄉親享用消暑，安排下月1日起推出服務。首日選用東山最對味的芒果冰沙。
區長呂煌男進一步指出，製作冰沙的原料，皆為最天然在地食材，採用RO逆滲透水製作，製作過程安全衛生無虞，配合時節推出各種不同時令風味，公所員工也樂得共襄盛舉，提供自家種植的水果來服務鄉親，提供環保杯，供應時間為6月至9月，每日上午10時30分至下午3時。
公所表示，該冰沙機每天至少可提供100杯以上，數量多寡是一回事，主要是代表公所服務鄉親的心意；尤其轄區長輩老年人口多，希望適時貼心服務，彰顯在地濃郁人情味。
「這真的是正港貼心。」東原里長葉孟亮說，當地前往公所單趟就要約9公里，山路起伏崎嶇，里民們獲知都不敢置信笑說「有影無」？他表示，其實令人感動的是發自內心的服務心意，東山雖處偏鄉，更有都會地區感受不少在地濃郁人情關懷。
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