打通台南永康新化交通的任督二脈 新灣橋拓寬工程開工

連通台南永康、新化的新灣橋是45年老橋，橋梁老舊且寬度不足，尖峰時間經常塞車、汽機車爭道，結構也不安全。市府為打通該橋梁造成的交通瓶頸，並提升橋梁安全，爭取內政部納入生活圈道路交通系統建設計畫，今天下午動土改建，預計後年2月完工，將可「打通永康與新化交通的任督二脈」，提供用路人安全的行車環境，紓解跨區的交通車潮。

永康區新灣橋位於市道180甲線，是往來永康西勢與新化倫仔頂重要橋梁，改建後橋淨寬15公尺，橋梁段長233公尺，西勢路引道含平面道路150公尺，大智路引道含平面道路132公尺，計畫總長度約515公尺。

已45年新灣橋結構老舊，且現有寬度不足8公尺，汽機車混流、大小車輛排擠，屬於「危險瓶頸路段」，地方爭取多年要求改善。

市府表示，為提高橋梁結構安全及增加用路人安全，積極向營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫，並獲核定經費約4億元，由營建署辦理，3月27日完成發包。

工務局表示，為儘速改善新灣橋，取得補助改建工程經費，市長黃偉哲與市府團隊爭取、在地立委林宜瑾也協助向中央溝通，大家努力爭取到補助改建。

黃偉哲表示，感謝營建署協助8成經費、市議會支持配合款墊付款9千萬元。拓為15公尺會車比較容易，可改善交通瓶頸路段，提升交通和安全，民眾生活品質。

林宜瑾說，擔任市議員時就很多老人家告訴她，發生多次機車騎士為了閃避大型車發生事故、甚至摔到橋下。雖原物料高漲、經費有限，外觀無法太過美化，但會要求橋梁設計與施工品質，維護通行安全。