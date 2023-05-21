嘉義市首座寵物公園正式啟用 放電、練體力還可練肌力

嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園今天正式啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主的角度，規劃毛親子休憩及遊玩空間，打造充滿幸福味的寵物友善環境。寵物公園規畫面積2100平方公尺（約635.25坪），整個大草坪都是毛孩自由跑跳的運動場，不僅可以放電、練體力還可練肌力。市長黃敏惠表示，西區寵物公園也正積極規劃中。

黃敏惠表示，積極打造動物友善城市分為4部曲，第1部曲是在2019年9月完工啟用「動物保護教育園區」，除了動物救傷、認養活動、免費植入晶片、寵物登記及狂犬病疫苗施打，也辦理飼主責任教育講座及動物絕育補助等。第2部曲是去年首推「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」環境及空間。第3部曲是去年12月18日正式施行「嘉義市動保自治條例」。第4部曲是首座寵物公園今天正式啟用，代表嘉義市完成動物友善城市的最後一哩路，希望未來讓嘉義市成為全台最幸福的動物友善城市。市府也積極在西區尋找適合建置寵物公園的基地，請市民拭目以待。

2021年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰動保園區，全區面積約2.48公頃，公園有完整草坪、廁所、洗手洗腳設備提供民眾散步、溜狗等活動後使用。市府因應「嘉義市動物保護自治條例」實施，於去年12月18日正式施行，寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，利用綠映水漾公園現有草坪基地，融入寵物、飼主及一般民眾三方需求，耗資521萬元打造成專屬毛孩的寵物公園。

建設處長田長沛表示，寵物公園整體配置包含專屬大型犬（9KG以上）、小型犬（9KG以下）的放電草坪，還有專屬大、小型犬的訓練區及照護區等。放電草坪皆設有圍籬及2層門設計的安全設施，大、小型犬通過第1層門解下鏈繩後，確認不會爆衝，即可通過第2層門，進入草坪區自由暢快奔跑，飼主則可坐在休憩區觀看毛孩活動情形。專屬大、小型犬的訓練區分別設有跨欄、跳矮樁及步行橋等飼主能牽繩陪同訓練的遊具，讓毛孩練完體力之後，還可練肌力。園區同時設有提供毛親子皆能飲用的RO飲水設施的棚架休憩區、狗便袋封閉式垃圾桶及運動完還可洗手腳的清潔區等。

寵物公園設有告示牌，說明寵物活動區及環境使用須知，包含大、小型犬定義、開放時間及相關注意事項等，入園也須注意狗群間互動，避免發生互咬，隨手清狗便，敬請市民共同配合，一起維護優質的寵物友善公共空間。

建設處表示，未來於西區興設第二座寵物公園，會從現有公園中開闢，目前還沒有決定在那個公園；首座寵物公園剛啟用，如有需要改善、調整，再來做檢討，作為未來第2座寵物公園的參考。