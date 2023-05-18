雲林水林蘇秦長青食堂突停餐 60名長者有人改吃泡麵充飢

雲林縣水林鄉蘇秦村長青食堂忽然停止供餐，60多名共餐老人幾天來無餐可吃，有人改吃泡麵充飢，今天群起抗議，指控承辦伙食的廠商3年來無償借用當地豐德宮場地使用水電一直未繳費，廟方最近有意酌收水電費，廠商卻突然停伙，罔顧老人家用餐權益。縣府表示，將會再協調，確保不斷炊。

「阮要呷飯！」水林鄉蘇秦村今天多名共餐老人出面抗議並指控，食堂忽然停餐，對住在偏村的人影響很大，他們並非呷免錢，按月繳5、600元，政府也有補助，供餐廠商不該突然停餐。有人叫苦說，長期在食堂用餐，家裡很久沒開伙，3天沒飯可吃，只能吃泡麵。

食堂所在的豐德宮主委吳明勳指出，3年前出借香客中心開辦食堂，廚房雖設有獨立水、電表，但辦伙廠商一直沒繳過費用，當初廟方雖同意由廠商自由樂捐方式，無償提供場地，因食堂相關設備和雜支都有政府補助，廟方希望酌收水電費也屬合理，但經3次協調沒成，廠商卻突然停伙，使6、70名老人共餐權益受損，也是始料未及，廠商實不應以斷炊作為談判籌碼，希望能再好好協商。

當地海豐社區發展協會理事長吳文旺也說，社區協會配合食堂開辦關懷據點，讓老人共餐又顧健康都很快樂，忽然停餐讓人錯愕，還弄得網路謠言滿天飛，傷了和氣，實非大家所樂見。

被指控請廠商停餐的蘇秦村長吳志孟今天也鄭重否認，並說他每天辛苦幫忙送餐，也是為大家顧腹肚，廠商和廟方一直談不攏，他居間協調但廠商續辦意願低，於是停餐前他趕緊通告暫停供餐，5月餐費也暫時停收，期待雙方再協商，沒想到公親變事主，他也感無奈。

縣議員蔡孟真則希望縣府應與廠商簽約才有約制力，避免再發生類似說停就停窘境。社會處長林文志表示，廟方改組後有新的想法，縣府都予尊重，辦伙廠商協會也是服務性質，停餐前已向縣府報備，未來是否與廟方繼續合作將再協調，如要另移他處，縣府也會給予協助，這段空窗期間有善心人士願意供餐，請長者放心。