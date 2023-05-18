路變大了！紓緩新港舊公所周邊交通 斥資破1億4千萬今通車

嘉義縣新港鄉公所舊址周邊道路開闢工程斥資1億4715萬元，今通車啟用，縣長翁章梁出席剪綵，近30戶住戶喜放鞭炮，沿路送紅蛋及紅龜粿分享喜悅，也有阿祖帶著阿孫一起走路巡禮直呼，交通變方便，路更好走了，真讚。

在縣長翁章梁、鄉長葉孟龍、前鄉長林茂盛及新港奉天宮董事長何達煌等民代見證下，完成通車剪綵，讓每年百萬信眾朝聖的奉天宮中山路周邊道路得到紓緩。

縣長翁章梁表示，周邊道路雖不是主要幹道，但對新港人來說，是重要救災救護聯絡道，新闢串聯除改善地方交通，對周邊整體發展有重大助益。

翁章梁指出，周邊道路開闢工程，長度420公尺、寬度10公尺，總經費約1億4715萬元（工程費2771萬元，用地費1億1944萬元）要感謝前鄉長林茂盛完成用地取得作業。

建設處表示，改善公園路、新港戶政旁及新港代表會旁3條巷道串聯中山路，拓寬至8公尺寬及電桿地下化；縣議員陳文忠表示，過去路狹窄未開闢，串通不僅路變大，天際線也再現。