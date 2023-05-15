國土計畫法將全面實施 台南七股居民質疑漠視發展趨勢

國土計畫法預定2025年全面實施，台南市七股區不少居民認為，未來發展重心在靠近安南區的南七股一帶，卻被劃定不利發展的農業發展地區，希望有轉圜機會。市府地政局說，南市國土計畫已發布，若地方有異議，希望今年底前遞交陳情書，地政局再轉交中央爭取調整。

國土計畫法已在2016年5月施行，針對非都市土地劃設11種使用分區及19種使用地，共分為3階段，已完成第1階段2018年4月30日全國國土計畫公告計畫、第2階段2021年4月30日縣市國土計畫，僅剩第3階段2025年4月30日國土分區圖公告後即可全面實施，未來每5年通盤檢討等機制變更功能分區外，不得輕易變更，由於攸關民眾權益，在地方引起關注。

市議員陳昆和接獲許多鄉親關心，今、明兩天在七股、佳里區辦說明會，今天上午在七股大寮活動中心辦首場，三股里長黃仙立等數十名鄉親出席。

黃仙立等人認為，未來七股發展中心是在靠近安南區的南七股的三股、槺榔、十份等里，但當地大都列為農業發展地區第1類（優良農地），根本漠視地方未來發展，建議應變更為建地或第3、4類（農村區、原民聚落），地方才會有生機。

會中也有民眾質疑，七股工業區開發面積僅140餘公頃，缺乏前瞻性思考，更有人質疑土地魚塭遭濫用，衍生種電亂象。

地政局表示，當初是依據土地利用現況作業透明，而2021年第2階段縣市國土計畫時未見地方反應，地方若仍有意見，最遲今年底前可遞交陳情書，地政局轉交中央陳述意見，希望能有轉圜。