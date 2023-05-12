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台南17日起連辦5場徵才 助社會新鮮人快速通關

中央社／ 台南12日電

又逢畢業季，勞動部雲嘉南分署台南就業中心今天宣布，17日起將在台南市連辦5場徵才活動，預定33家企業釋出逾800個工作機會，讓社會新鮮人面試快速通關。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心今天發布新聞稿指出，將於5月17日、18日、19日、25日、30日連辦5場徵才活動，徵才行業涵蓋服務業、量販業、百貨零售業、製造業、飯店業、客運業等。

台南就業中心預告，5月徵才待遇，逾8成月薪超過新台幣3萬元，吊卡車人員薪資最高上看6萬5000元，土木工程人員也有6萬元。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，今年1月至4月，台南就業中心求才需求較去年增加7％，如今又逢畢業季及暑假，廠商儲備人力需求增加，希望透過徵才活動快速媒合勞僱雙方。

胡瑞娟同時提醒青少年及社會新鮮人求職時，應做好「三大準備」及堅守「七不原則」。「三大準備」是面試前事先告知親友面試地點，或請親友陪同、檢視應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司資料，檢視應徵行業、職務。「七不原則」是不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

台南就業中心指出，17日首場在台南市仁德運動公園，逾10家企業提供200個工作機會。18日在南區彰南里活動中心，逾10家企業提供350個工作機會。25日在北區振興里活動中心，逾10家企業提供200個工作機會。19日、30日分別在香格里拉台南遠東國際大飯店及台南晶英酒店有參訪體驗暨徵才活動，共提供60個工作機會。

台南 徵才活動

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