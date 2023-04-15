台南楠西桐花盛開、螢光點點 在地達人帶路嘗祕境美食

台南市楠西區迎來油桐花季，梅嶺大湖桶桐花步道已花開遍遍，白色花朵飄落猶如白雪，非常浪漫，接著4月29日即將迎來梅嶺賞螢季，台南市觀旅局邀請在地美食達人區長何榮長帶領遊客一次體驗賞花、賞螢、吃美食！

觀旅局表示，楠西梅嶺是全台最早、緯度最南的桐花祭，已在4月登場，四月雪景美不勝收。4月底正逢賞螢季，白天可以先上山欣賞整片雪白油桐花，入夜則可觀賞螢火蟲，梅嶺還盛產楊桃、梅子、棗子、芒果、龍眼等多樣農特產，被稱為「百果之區」。山區山巒疊翠，景色優美，上山賞景也不要錯過品嘗各式美食。

楠西梅嶺也是南台灣最大的梅樹栽培區，各式梅子加工品及特色料理，尤其是梅子雞更是聞名，楠西區何榮長帶路推薦梅子雞創始店「太山梅仔雞」，嚴選放山土雞，肉質鮮嫩彈牙，結合帶有濃郁梅子香氣的甘甜湯頭，讓人一吃上癮。

「文川梅子雞城」梅香豆腐結合梅子、鳳梨等台南特產，梅子的酸香搭配鳳梨的果香，相當開胃，孜然梅子檸檬雞則是店家的創新料理，孜然加上梅子，讓雞肉風味更上一層樓。

「梅嶺福來梅子雞餐廳」的梅子蜜汁雞以梅子及芒果乾烹而成，雞肉帶有梅子的香以及芒果的甜，招牌薑黃雞為店家首創，以在地產的薑黃切片與雞肉一起油炸，脆皮雞肉帶有薑黃香氣，獨特風味與口感讓人印象深刻。

「大眾餐飲」梅子雞用真材實料的中藥熬煮出美味的湯底，香氣四溢，而五味豆腐以炸到香脆的豆腐，搭配店家特調醬汁，香辣美味，非常下飯。

「景美是吉景觀咖啡餐廳」以「天空之心」造景成為楠區打卡熱點，梅醬烤雞腿、梅鹽烤香魚等特色餐點也不容錯過。

何榮長表示，楠西還有許多特色餐廳值得造訪。如擅長以水果入菜的「果農之家」，時果黃金魚把鱸魚去骨去刺後炸得香酥，搭配由百香果與南瓜製作的糖醋醬，加上當令水果為點綴，色彩繽紛滋味豐富，龍葵雞湯以店家栽種的龍葵根燉煮，雞肉肉質緊實，枸杞帶有一點甘味，整體清爽可口。

隱藏在175公路半山腰的「牛山烤雞庭園餐廳」，一周只營業兩日，原味烤雞外皮酥脆、雞肉鮮嫩多汁，另一大招牌薑黃菇菇雞湯以薑黃搭配大量菇類，碰撞出美味滋味。

「莊子大樹」提供無菜單料理，以當日新鮮食材製作，甕仔雞、炭火滷豬腳、窯烤披薩、窯烤麵包等皆受饕客歡迎。「窯窯Woody」則以窯烤麵包、窯烤披薩為主，餐廳腹地廣大，大片草坪與休閒設施非常適合帶小朋友來放風。

觀光旅遊局表示，為響應低碳旅遊，建議可由玉井站轉乘綠21線、綠22線等公車到楠西區景點，體驗山區的優美景色及多樣的林木生態。順道遊知名景點如曾文水庫風景區、鹿陶洋江家古厝、梅嶺風景區、灣丘平埔公廨、龜丹溫泉、永興吊橋、楠西休閒公園，以及宗教聖地「玄空法寺」等。