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嘉市湖子內傳開新夜市 攤位格線已畫好、最快4月試營運

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影

嘉義市湖美八路與湖子內路口2000多坪土地，將成立湖子內夜市，據估計超過200攤；業者證實，剩不到10格招租，將分飲食、遊戲、百貨3大區，包括斗六水果茶、屏東刈包、氣墊遊樂場等，最快4月試營運，開每周三、五。市府建設處表示，待收到營運計畫等申請，會聯合局處審查。

柯姓女業者曾擺攤賣過高粱香腸，她說，協助朋友的規畫土地，希望打造具規模的夜市，讓嘉義在地的年輕攤商留下來，別都跑外縣市做生意，也會管控攤位多元化，重複項目2、3個就好，並預留汽機車停放空間。

柯姓業者指出，飲食類有常見牛排、蚵仔煎、壽司、小卷米粉等，較有名氣斗六的水果茶、屏東刈包、海鮮叫賣直播主；遊戲則有投籃、碰碰車、氣墊場、彈珠檯等；百貨區有女裝、藝品等。

據了解，湖子內夜市業者昨天畫好攤位格線，正著手向市府提出申請營運。

消息傳出，網友紛紛表示期待，但有民眾直覺認為，夜市離焚化爐非常近，有空氣汙染疑慮；環保局表示，焚化廠煙囪70公尺高，且經處理後才排煙，符排放標準。

新夜市是否衝擊原有生意？嘉樂福夜市管理者孫國昌說，當然會擔心客源被拉走，不過經營各憑本事，會繼續優化內部軟硬體；彌陀夜市場主張勝雄說「各自努力」。

嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影
嘉義市湖美八路與湖子內路口預計開設新的夜市，目前整地完成，畫上攤位格線。記者林伯驊／攝影

夜市 屏東 嘉義

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