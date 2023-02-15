快訊

見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

一代巨星劉文正病逝 好友崔苔菁說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專

台灣是「行人地獄」話題最近受到關注，網友並以交通死傷人數，排列各縣市「地獄樓層」，其中台南排列第一，而台南在地粉專，晚間貼出一張照片，只見狹小的路面一邊是汽車單行道、一邊是機慢車專用道，行人完全沒地方可走，譏稱「這就是台南的交通規劃，一絲一毫溫柔與尊嚴也不會留給行人」。

臉書粉專「台南式」小編表示，照片中的道路是中西區的新美街，平日遊客、行人眾多，而道路原本是單行道，後來又畫設機慢車專用道，「應該是為了讓機車方便合法」，但兩邊商家、攤販密集，兩條道路畫下去，行人不知道要走哪裡。

台南市交通局局長王銘德表示，這個路段是在去年7月完成機慢車道畫設，主要是地方有需求，透過里長反應後，再經道安會報檢討畫設，台南市區有不少狹小的道路都有類似的設置，如果大家認為有行人的需求，可以再來檢討，但是市區很多道路狹小，如果畫單行道，機車族就會不方便而陳情，如果畫行人專用道、又有人反對，「順了姑情拂嫂意」，交通局也很為難，只能在其中盡量求取平衡。

交通局表示，台南市區裡很難畫設行人專用道，都會有汽機車的使用人反對，到目前為止，只有少數道路在假日可以成為行人專用，而台南觀光發達，很多路段的觀光客很多，但到底要為在地居民考量、還是為觀光客，都要費心思量。

台灣被國外媒體稱為行人地獄，很多道路與交通的設計對行人不友善，其中台南市去年1至11月每十萬人死傷數2896人，高於其他縣市，奪下「交通地獄第18層」最慘名次。

對於台南式的發文，許多網友都有同感，認為台南確實堪稱行人地獄18層，「台南真的讓行人在路上走得很驚恐。尤其牽著兩個小孩的時候…」、「台南還有人在住喔」、「人家歐洲國家路再小都有人行道，我們是路再大都不一定有人行道。發展觀光？發展殯葬業比較快！」「一個真正進步的城市會有人行道」、「真正的第三世界的交通」、「推嬰兒車走在馬路上真的也很危險！騎樓根本不能走」，要求市府要重視行人安全。

網友指歐洲很多古老的小路都留有人行道，與台灣大不相同。圖／台南式粉專
網友指歐洲很多古老的小路都留有人行道，與台灣大不相同。圖／台南式粉專
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專
臉書粉專台南式發文指中西區新美街畫設機慢車專用道後，行人完全無路可走，引發網友討論。圖／台南式粉專

台南 人行道 車道

延伸閱讀

一個都不能死：瑞典的交通「零死亡願景」

台南市區又要多一處大型停車場 預計下月完工

議員要求提升公車站品質 高市交通局：著手改善候車椅

台中「最狂路霸」擋人行道挨批行人地獄 中市府使出這招

相關新聞

見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

台灣是「行人地獄」話題最近受到關注，網友並以交通死傷人數，排列各縣市「地獄樓層」，其中台南排列第一，而台南在地粉專，晚間...

台南市區又要多一處大型停車場 預計下月完工

台南市區又將多一處大型停車場，市長黃偉哲今天前往南區水萍塭公園，視察地下停車場施工進度，要求在3月底前完工，清明連假就能...

莿桐這處排水溝是夢魘水道 張麗善允諾一次改善

雲林縣莿桐鄉南園中排二排水系統位在樹仔腳排水系統上游，因既有護岸破損嚴重，年久失修，強降雨來襲時排水不易，常發生淹水問題...

非自願離職失業勞工子女就學補助 南市即日起受理申請

台南市政府勞工局配合勞動部辦理111學年度第2學期就學補助，即日起起至3月17日受理申請，勞工局呼籲符合資格者，請在期限...

行人進出停車場只能走坡道 嘉市博物館挨批回應了

嘉義市立博物館地下室停車場，行人須走車道的坡道進出，陳姓讀者向本報投訴，日前載93歲母親到博物館，只能扶著拄杖的她沿上坡...

嘉市忠孝與世賢路口強制兩段式 連兩年事故件數曝光

嘉義市台一線忠孝路慢車道與世賢路口，2020年底起設置待轉格，但機車族持續反彈，市府研議後仍認為機車直接左轉，容易與直行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦