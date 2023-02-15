見證台南「行人地獄」最慘18層！ 這條路完全沒地方讓人走

台灣是「行人地獄」話題最近受到關注，網友並以交通死傷人數，排列各縣市「地獄樓層」，其中台南排列第一，而台南在地粉專，晚間貼出一張照片，只見狹小的路面一邊是汽車單行道、一邊是機慢車專用道，行人完全沒地方可走，譏稱「這就是台南的交通規劃，一絲一毫溫柔與尊嚴也不會留給行人」。

臉書粉專「台南式」小編表示，照片中的道路是中西區的新美街，平日遊客、行人眾多，而道路原本是單行道，後來又畫設機慢車專用道，「應該是為了讓機車方便合法」，但兩邊商家、攤販密集，兩條道路畫下去，行人不知道要走哪裡。

台南市交通局局長王銘德表示，這個路段是在去年7月完成機慢車道畫設，主要是地方有需求，透過里長反應後，再經道安會報檢討畫設，台南市區有不少狹小的道路都有類似的設置，如果大家認為有行人的需求，可以再來檢討，但是市區很多道路狹小，如果畫單行道，機車族就會不方便而陳情，如果畫行人專用道、又有人反對，「順了姑情拂嫂意」，交通局也很為難，只能在其中盡量求取平衡。

交通局表示，台南市區裡很難畫設行人專用道，都會有汽機車的使用人反對，到目前為止，只有少數道路在假日可以成為行人專用，而台南觀光發達，很多路段的觀光客很多，但到底要為在地居民考量、還是為觀光客，都要費心思量。

台灣被國外媒體稱為行人地獄，很多道路與交通的設計對行人不友善，其中台南市去年1至11月每十萬人死傷數2896人，高於其他縣市，奪下「交通地獄第18層」最慘名次。

對於台南式的發文，許多網友都有同感，認為台南確實堪稱行人地獄18層，「台南真的讓行人在路上走得很驚恐。尤其牽著兩個小孩的時候…」、「台南還有人在住喔」、「人家歐洲國家路再小都有人行道，我們是路再大都不一定有人行道。發展觀光？發展殯葬業比較快！」「一個真正進步的城市會有人行道」、「真正的第三世界的交通」、「推嬰兒車走在馬路上真的也很危險！騎樓根本不能走」，要求市府要重視行人安全。