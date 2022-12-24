快訊

世足賽／法國球迷控阿根廷進球不算 光頭裁判「秀照片」回擊：不要雙標

獨／解雇清潔婦惹議 統一超商：博客來總經理即刻調離現職、啟動內部調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不畏寒流搶看韓國女神 台南耶誕跨年演唱搭帳篷搶卡位

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南耶誕跨年演唱今晚登場，已有民眾搭帳篷搶卡位。圖／台南市府提供
台南耶誕跨年演唱今晚登場，已有民眾搭帳篷搶卡位。圖／台南市府提供

2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」，今晚在市府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，儘管今年第2道寒流來襲，早、晚與白天溫差大，最低溫9至10度，從表演前2至3天就陸續有不少迷哥迷姐在現場搭帳篷、地墊候位，為的就是卡好最佳的觀賞位置。

戶外空曠處風一陣吹來時，體感溫度更低，但仍抵擋不住熱情的歌迷。歌迷遠從台北、台中、嘉義、高雄四處而來，多半是為了搶先一睹韓國女神宣美的魅力，以及超人氣新星原子少年Ozone、文青樂團告五人等當紅藝人的精彩表演。

昨天晚間彩排時，許多民眾亦不畏低溫，盡情的享受音樂帶來的能量。市長黃偉哲非常關心市民健康，指示主辦單位於現場分送候位民眾暖暖包，並提醒民眾注意夜間及日常保暖工作，以免身體不舒服失去提前來卡位想欣賞偶像魅力的用心。

主辦單位新聞處也再次提醒民眾，千萬不要因白天陽光所帶來的一點暖意而疏忽了穿著，請民眾千萬要注意自身的保暖，如果有任何不適不要硬撐，活動入口處就有醫護站可以協助不適的民眾，大家一定要快快樂樂地出門，平平安安的回家。

主辦單位也呼籲儘管中央已經針對室外活動取消全程配戴口罩規定，但考量大型活動人潮眾多難以保持社交距離，建議參與活動民眾應全程配戴口罩。此外，由於今年卡司太強，預料將有更多民眾參與，市府除了提高公共安全防護準備，更要提醒大家注意保持安全距離，切勿為了搶看明星，在人群中進行推擠。

警察局也特別重視活動維安，指示在地四分局分局就此次演唱活動的安全維護及防踩踏作為，將依據以往執行經驗，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」，並提醒民眾防止推擠、小心扒手及注意自身財物。

台南耶誕跨年演唱今晚登場，已有民眾搭帳篷搶卡位。圖／台南市府提供
台南耶誕跨年演唱今晚登場，已有民眾搭帳篷搶卡位。圖／台南市府提供
台南耶誕跨年演唱今晚登場，昨晚彩排已有民眾搶先看。圖／台南市府提供
台南耶誕跨年演唱今晚登場，昨晚彩排已有民眾搶先看。圖／台南市府提供

保暖 口罩 低溫

延伸閱讀

耶誕新年假期 台南歸仁圓環校園教會民宅滿布美麗燈飾

跨年元旦天氣 專家：北部、東部天氣不太好可能連日雨

身心科病房也能過耶誕 手作擴香石、吊飾溫暖患者心

熱鬧迎接2023 跨年行程這樣排！

相關新聞

南市公寓大廈公安新制 元旦上路

台南市永康區建國里1棟眷村改建國宅9樓昨天起火，造成1名行動不便老人死亡及2人嗆傷，消防局火調人員懷疑電線短路釀災。市府...

不畏寒流搶看韓國女神 台南耶誕跨年演唱搭帳篷搶卡位

2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」，今晚在市府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，儘管今年第2道寒流...

耶誕新年假期 台南歸仁圓環校園教會民宅滿布美麗燈飾

台南市歸仁區公所在歸仁圓環四周、區公所及美學館架設耶誕燈飾，讓行經民眾感受到濃濃的耶誕氣氛。區長魏文貴表示，設計理念主要...

【即時短評】支持者喊「大隻雞慢啼」翁章梁勝選連任再面對全新挑戰

明天連任就職的嘉義縣長翁章梁是義竹鄉農家子弟，31年前讀大學擔任「野百合學運」總指揮，是首位非派系出身縣長，從政路坎坷，...

翁章梁明天連任就職人事安定 未來4年實現轉型農工大縣關鍵

嘉義縣長翁章梁明天上午連任就職，小內閣人事安定，但隨著綜規處長退休、文觀局長下月退休，過年後人事將調整。翁章梁說，過去4...

台南搖滾耶誕 台韓英荷歌星尬唱

台南耶誕跨年系列活動的搖滾耶誕演唱會今晚在永華市政中心登場，市府昨在台南大員皇冠假日酒店開記者會，歡迎韓國女神宣美SUN...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。