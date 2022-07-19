國旅補助上路台灣仲夏節起跑 嘉義東石海之夏下月登場

觀光局國旅補助上路，觀光局特別與13個縣市政府、14個國家風景區，舉辦台灣仲夏節，讓遊客搭配「悠活國旅一起大玩台灣！」嘉義縣下個月推出夏季盛會「東石海之夏」，迎接遊客。

台灣是北回歸線通過的16國之1，也被稱為是北回歸線通過的唯一綠洲，北回歸線就通過嘉義縣，造就台灣的夏天有多種玩法，嘉縣文化觀光局長許有仁日前北上，參加觀光局的仲夏旅遊節宣傳活動。

許有仁說，嘉義的仲夏有多種玩法，暑假來嘉義的步道，不僅能夠避暑，還能享受森林自帶的冷氣感！另，每年暑期遊客最期待的東石海之夏，預計在8月20、21、27及28日，接連2個周末假日登場。

今年海之夏邁入第16屆，是台灣西半部頗具盛名音樂活動，活動豐富精采，有年輕人最喜歡的音樂晚會、有親子最愛的泡泡趴、氣墊遊具，還有令人期待的煙火秀，更多的活動訊息，預計7月底公布，請遊客鎖定嘉義縣文化觀光局粉絲專頁或是慢遊嘉義粉絲專頁！

東石海之夏地點漁人碼頭，目前進行整修工程，暫時封閉，活動期間開放安全場地，文觀局說，園區使用15年，設施因海鹽長年侵蝕，造成多處毀損，整修園區西側、南側海堤步道，重建戲水設施、改善水質設備等，封閉至11月（視施工狀態調整)，公告文觀局官網，鯨魚池及遮蔭設施，列入第二階段整修。