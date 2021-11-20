影／遠東科大新電競標準賽館啟用 供競賽培訓選手裁判

台灣最早成立電子競技學系的遠東科大獲得中華民國電競運動協會、台南市政府協助新建標準電子競技館落成、今天啟用舉辦首場講習會，下午請來電競協會競賽組組長鄭欣維指導、示範培訓目前數量嚴重不足的電競裁判。

遠東科大獎勵多媒體與遊戲發展管理系5年，目前有學生兩百多人，畢業生除投入電競相關產業工作、也有團隊成立電競相關公司，優秀好手也被挖角到對岸參加職業比賽。

多遊系副主任顏郁文感謝相關單位與學校補助大筆經費成立新的電競館，標準場地可以提供各單位各項正式電競比賽與培訓選手裁判使用。他表示，一連三天的講習會結束後將辦證照考試，通過可取得電競丙級裁判資格，目前台灣電競裁判仍然缺乏，隨著台南市大力推廣會需要更多相關人才。