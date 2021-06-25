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影／台南老字號牛肉湯店吹熄燈號 店家：雖不捨但無奈

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市經發局人員今天到鴻品牛肉湯市政府店關心。記者鄭惠仁／攝影
台南市經發局人員今天到鴻品牛肉湯市政府店關心。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，難以支撐每個月7、80萬元的開銷，宣布營業到7月底，令饕客不捨，希望能繼續營業。老闆張志宏今天表示，原本要做到6月底，但因考量到員工生計，才決定做到7月底。但若疫情如期解封，而生意能恢復，會考慮繼續經營下去。

位於台南市中西區中華西路二段50號的鴻品牛肉湯市政府店在本月23日貼文表示，「曾經無役不與的鴻品. 敵不過現實主義與無能的政府！一再延遲的警戒！在此宣布營業至7月底將結束營業. 再次感謝這段時間顧客的支持！下台ㄧ鞠躬 。」去年鴻品牛肉老闆大力稱讚陳時中，但現在又宣布要延長三級警戒，因此受不了直言政府無能。

台南市長黃偉哲獲知鴻品牛肉市政府店要關門很驚訝，上午指示經發局派員關心及協助，經發局人員於11時多到店關心並了解狀況，希望能協助鴻品牛肉度過難關。

已有20年歷史的宏品牛肉湯總店設於台南市永康區，3年前在中西區中華西路肯德基旁設市政府店，因肉質鮮嫩且口味獨到，打出知名度，甚受消費者歡迎。去年挺過疫情衝擊，希望今年能大發利市，但5月中旬疫情拉警報並提升為3級警戒，餐廳只能外帶不能內用，由於涮牛肉講求的是當下口感，也使得生意大受影響，難以支撐每個月固定開銷。

張志宏說，因支撐不下去，市政府店原本要做到6月底，但考量到員工生計，決定做到7月底，這段時間協助員工找其他工作。他表示，3級警戒延到7月12日，若能如期解封，而且生意有恢復，會考慮繼續經營下去，也讓員工有收入維持家計。他抱怨說，政府雖有4.0紓困方案，但他們不合乎規定，難以申請。

台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區鴻品牛肉湯市政府店因受疫情影響，宣布營業到7月底。記者鄭惠仁／攝影

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