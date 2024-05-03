不同年級學生食量不同 中市府檢討安心餐券面額

台中照顧弱勢學生，提供每日市值新台幣65元的安心餐券補助假日餐食，可在4大超商兌換。市議員指出，國中小、高中食量不同，65元餐券換不到一個排骨便當。市府將研究檢討。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨籍市議員林祈烽、施志昌、鄭功進聯合質詢。市府推出安心餐券可到超商或配合據點兌換，超商也提供可換75元左右的便當、飲品，讓弱勢家庭遠離飢餓。

林祈烽表示，他親自到超商去訪查，發現75元能換到的食品大多是粥類、田園沙拉或是飯糰，學生根本就吃不飽。排骨便當一個售價135元，安心餐券卻換不到。

林祈烽說，近3年物價上漲，一個台鐵排骨便當也要80元以上，超商換的安心餐食可能可讓國小學童吃飽，但正在成長發育的國中生和高中生可能就吃不飽，能讓學生吃飽又在75元以內的餐點，一上架很快就會被買光，弱勢學生不見得能換到。

林祈烽指出，國小學童和國高中生的食量不一樣，要求市府檢討調整，希望讓弱勢學生可購買能吃得飽的便當。

教育局長蔣偉民表示，補助雖是65元，但超商均能讓學生換到約74元的餐食，超過部份由學生補差額，將以問券方式了解學生對現行安心餐券的滿意度及是否能吃飽。副市長鄭照新說，市府重視弱勢學生，會評估與時俱進跟物價上漲調整安心餐券補助情況。