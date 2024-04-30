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竹山國際茶道節5月11日登場 鎮公所盼創造3千萬效益

中央社／ 南投縣30日電

竹山國際茶道節5月11日到19日在紫南宮停車場舉行，規劃日本及韓國茶道師展演、茶文化表演、各種茶葉展售、食農教育，消費滿額可抽獎，鎮公所盼創造至少3000萬元經濟效益。

竹山鎮公所將於5月11日到19日舉辦第2屆「竹山國際茶道節」，鎮公所今天在主會場紫南宮停車場對外宣傳，竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立等人出席。陳東睦接受媒體聯訪說，現場有綠茶、紅茶、烏龍茶等各式茶葉展售、品茗，盼創造新台幣3000萬元效益，越多越好。

陳東睦致詞表示，竹、茶是竹山鎮重要農產，鎮公所舉辦5屆竹藝燈會已有點名氣，茶道節則是將辦第2屆協助茶農行銷春茶，現場還有食農教育。

南投縣農業處長蘇瑞祥出席說，南投茶葉生產面積約占全台一半、達6000多公頃，可說世界好茶在台灣、台灣好茶在南投。

鎮公所表示，竹山主要茶種有烏龍茶、金萱茶，茶區分布海拔約百公尺至2000公尺不等，平地茶韻濃厚、高山茶清香，全鎮茶葉生產面積約1200公頃，與名間鄉並列全縣重要茶區，鎮內除烏龍茶，茶農也陸續開發蜜香紅茶、小葉紅茶等，會場將規劃53攤，歡迎品茗。

鎮公所表示，茶道節規劃各種茶類展售、茶文化表演、趣味製作體驗、日本及韓國茶道師展演，今年持續推出消費千元抽好禮，在參展攤位消費每100元集1點，滿10點可抽獎，有機會獲紫南宮錢母套幣、紀念餐具組、保冷袋、野餐墊、保溫瓶等4000份好禮。

南投縣農 茶葉 食農教育

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