不缺電？萬物漲全民受害 中市官員：一個蛋餅漲到43元

台電今天在龍井舉行「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明會」，議員質詢時輪番批中央錯誤的能源政策造成缺電危機，卻讓中部人來承擔。

副市長黃國榮表示，燃氣和燃煤比，碳排量雖減低，還是有相當的汙染，且儲存量只有1至2周，衍生國安問題。

議員張瀞分說，民進黨執政中央口口聲聲說不缺電，說不會大漲電價，結果電價一漲再漲，最近一次大漲電價後，還接連傳出跳電、停電，還要用每度高達12塊元的價格買電應急，實在很離譜，錯誤的能源政策害慘民眾。

張瀞分指出，台中民眾長年飽受燃煤發電所造成的空汙之苦，減少燃煤發電、減少空汙是所有民眾的要求與期待，燃氣機組雖然比起燃煤機組要少掉許多硫化物等汙染，但碳排放量還是遠高於核能發電。

張瀞分說，台電用除役的2部燃煤機組，再建4部燃氣機組，其他轉為備用、而不是除役，讓民眾很擔心日後遇到缺電就又讓燃煤機組重新發電，導致汙染量不減反增。

張瀞分說，中央還沒等政府發布消費者物價相關數據，就大漲電費，人民在日常生活消費中已明顯感受到物價暴漲，錯誤的能源政策已經嚴重影響民眾生活。

經發局長張峯說，他今天去買早餐，一個蛋餅漲到43元，的確感受到漲價壓力。