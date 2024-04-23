月薪2萬7470元 彰化縣府提供154名大專生暑期工讀名額

彰化縣政府今年暑假提供154名為期兩個月的工讀名額，即日起到5月10日受理報名，工讀期間為7月1日至8月31日，月薪27470元，凡29歲以下，設籍彰化縣滿四個月以上的大專院校在校生都可報名，將在6月7日公開抽籤決定。

縣府青發處表示，此一公部門暑期工讀計畫，除提供一般身分學生工讀名額，另保留一定比率予特定對象，包括身心障礙者、生活扶助戶、原住民、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計之子女等學生。

青發處表示，只要設籍本縣4個月以上29歲以下的大專學生，都可以報名，但不包含僑外生、應屆畢業生、五專三年級以下學生、進修部、空中大學學生及研究生，青年學生可自行評估用人單位的工作項目、內容及地點後擇一報名，每名工讀生進用以一次為限，曾錄取並實際進用者，則不得再參與本計畫。

這項工讀計畫採「線上報名」方式辦理，相關資訊可查詢https://is.gd/MYqc2v或https://reurl.cc/E4lq8m，或電話洽詢（04）7121530#14承辦人張小姐，並預定於6月7日公開抽籤，全程錄影並於青年發展處FB線上直播。