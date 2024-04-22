台中北屯建案吊鋼筋未交管重罰4.5萬 工地主任等移送懲戒

台中市北屯區敦富路建案工地吊掛鋼筋，被民眾檢舉沒封路沒交管，台中市都發局今會同職業安全衛生署中區職安中心共同稽查，依法共開罰4萬5000元。

北屯區敦富路漸暗工地吊掛鋼筋，現場沒有交管，如果民眾認為為太離譜，向媒體檢舉。

台中市府都發局派員稽查，確認工地並未按交通維持計畫進行，另把建築材料堆放在道路範圍，已涉妨礙公共交通及安全，加上擅自變更施工計畫使用塔吊在道路範圍內進行吊裝等，多項違規。

都發局指出，業者違反建築法第64條、台中市建築物施工管制辦法第18條及台中市建築管理自治條例第28條等，已依建築法第89條及台中市建築管理自治條例第53條，分別裁處3萬6000元及9000元罰鍰，合計4萬5000元罰鍰。

對於工地管理不善造成危險施工，都發局專任工程人員及工地主任移送台中市營造業審議委員會懲戒。

職安署今以工地違反職業安全衛生設施規則第21條、營造安全衛生設施標準第129條等規定，將依規於裁處罰鍰3萬到30萬元。

都發局指出，針對違規事件，都發局除已對營造業者祭重罰外，也將追究工地相關人員責任，警惕營造業相關從業人員。