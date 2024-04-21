戶外露營森野趣 車載裝備家族相聚歡

戶外車載裝備家族們每年舉辦的露營大會師，近兩天在南投大衛營露營農場齊聚，許多車載車頂帳的休旅車、露營車絡繹不絕的開往會場，車輛林立，現場十分壯觀，戶外車載裝備領導品牌，準備了豐富多元的親子體驗活動、樂團表演、星空電影院等活動，現場將近400人共同參與，洋溢濃濃的歡樂氛圍。

一向倡導戶外精神，以「坐著不動非我所擅長」的理念，在台灣累積許多露營愛好者的愛戴，YAKIMA家族們開著無論是SUV、休旅車，車頂裝載著適合自己車種的SkyTour車頂箱，簡潔線條的設計讓質感大幅提升，能裝帳篷、睡袋等所需的露營用品，雙面開合的特性讓拿取裝備也相當便利，家族們更是相競挑戰一分鐘內迅速展開Major Shady側邊帳，在車身周圍搭建起270度的遮蔽空間，構築一處臨時的家庭客廳，擺了掛燈、摺疊桌椅等配件，營造出家的溫暖氛圍。現場還有專業主廚示範運用配備齊全的行動廚房組烹調美式烤牛肉，香濃的氣味吸引了大小朋友，爭相品嚐美食，雙口爐讓煮湯、炒菜都能輕鬆駕馭，在戶外也能享受星級般的料理。

森野趣活動現場，YAKIMA展示多項明星商品，其中加壓式淋浴水箱在現場引起高熱度討論話題，工作人員示範淋浴水箱的用法，透過加壓水柱產生高壓水流能有效清潔髒污，家族們讚嘆在戶外玩樂時，可以輕鬆享受由太陽光加熱的熱水淋浴及清潔露營餐具，再也不用擔心滿身的泥濘及骯髒的餐具進入車上，解放車內的清潔。另外即將在台上市的全新改版升級車頂架FX系列，改良包覆式流線形車頂架，適合搭配多款車種。

「森。野趣」為展現人與大自然的連結，提供適合全家大小一同體驗的戶外闖關活動，由專業教練團隊帶領的走繩體驗、免費體驗絹印小掛旗及手作烙印木杯墊，讓民眾享受不同以往的美式露營體驗，充分感受走出戶外也能輕鬆乘載，傍晚在熊熊營火的映襯下，攜帶2024全新上市的輕鬆收合質感設計雙人露營椅，在滿月星空下與家人觀賞好電影，一起度過難忘的夜晚。