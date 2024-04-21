快訊

蔣萬安「洪荒之力」大聲公…不到一天破1.3萬按讚 丁子坡同學紅了

防老年失智從40歲就開始 專家建議做到3件事有助維持大腦健康

許美靜復出開唱被喊太混「要退票」大陸官方介入調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山杜鵑花盛放 本周上山車流暴增3倍…警提醒1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山杜鵑花開始盛放，本周假日高乘載管制車輛較上周暴增3.7倍，又見違停亂象，警方加強取締，並提醒民眾切勿違規。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花開始盛放，本周假日高乘載管制車輛較上周暴增3.7倍，又見違停亂象，警方加強取締，並提醒民眾切勿違規。圖／讀者提供

合歡山進入杜鵑花季啟動假日高乘載措施，實施首周受花蓮強震影響，上周末2天從南投端上山僅508輛；但石門山等賞花熱區本周花況正盛，本周車流暴增3.7倍，又見違停亂象，警方今早上開出8張罰單，呼籲民眾勿違規以身試法。

合歡山每年4月入春後，玉山杜鵑、紅毛杜鵑等接連綻放，與玉山箭竹和台灣冷杉林構成的景致迷人，每年都吸引大批賞花人潮；但因高山道路狹窄，且停車空間有限，造成台14甲線合歡山公路沿途塞車、違規停車等亂象，令人詬病。

為解決當地交通亂象，近年於花季啟動假日高乘載措施，於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，大貨車及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機動搭配雙向流量管制，並加強取締違規停車，交通亂象獲改善，今年則於本月13日起實施。

而本月初強震重創花蓮，太魯閣國家公園一度公告封園，經巡視該公園西側、靠近南投縣的合歡山區震損狀況較輕微，當地杜鵑花季及高乘載措施維持原規畫登場；不過，花季首周受地震影響，車流不多，但本周各式車輛總數則翻倍成長。

公路局埔里工務段統計，花季假日高乘載措施首周（13、14日）2天小客車、機車、自行車及乙類大客車等各式車輛共508輛；而本周高乘載管制通行總量，昨天各式車輛達931輛，今天更增加至970輛，合計1901輛是上周總量的3.7倍。

埔里工務段表示，本周石門山、合歡東峰、小奇萊等步道已花開約8成，花況正盛，因此吸引遊客上山，車流增加；警方則表示，由於上山人車眾多，又出現違停情形，為此加強取締，今天上午已開出8張罰單，再次呼籲民眾上山切勿違規。

合歡山杜鵑花開始盛放，本周假日高乘載管制車輛較上周暴增3.7倍，又見違停亂象，警方加強取締，並提醒民眾切勿違規。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花開始盛放，本周假日高乘載管制車輛較上周暴增3.7倍，又見違停亂象，警方加強取締，並提醒民眾切勿違規。圖／讀者提供

杜鵑花 花蓮強震 高乘載管制

延伸閱讀

合歡山主峰步道路況不佳 22日起封閉4個月施工

全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

合歡山杜鵑盛開主峰卻封閉 山友：不能延後施工嗎？

花蓮餘震不斷 合歡山杜鵑花季管制車輛銳減僅120輛

相關新聞

合歡山杜鵑花盛放 本周上山車流暴增3倍…警提醒1事

合歡山進入杜鵑花季啟動假日高乘載措施，實施首周受花蓮強震影響，上周末2天從南投端上山僅508輛；但石門山等賞花熱區本周花...

慈濟彰化員林辦花蓮震災愛心市集 上午又一震引小驚嚇

慈濟基金會今天在彰化縣員林市員林公園舉辦「花蓮震災」義賣愛心市集，吸引不少親子參與，不過上午十點多活動時，剛好又發生地震...

台中高鐵特區要不要設新校？ 議員籲市府正視老校需求

烏日區人口數突破8萬人，高鐵特區「文小四」用地是否規劃新設國小，引發地方討論。國民黨議員建議蓋新校，紓解現有學生壓力。無...

廢木櫃藏私房錢4萬6 台中環保局報警協尋終於找到失主

台中北屯區清潔隊員拆解廢棄家具時，在木櫃抽屜發現一包紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺10本，立即送警找失主，9天才...

台中人口將達285萬 中區連續3月成長、海線也創新高

台中市衝刺人口數，近期將突破285萬人，不過依照今年每月平均增加1200人，原本4月中旬可望突破，但本月成長幅度似乎趨緩...

廢木櫃抽屜藏現金逾4萬 中市環保局報警尋失主

台中市環保局清潔隊員日前在拆解民眾丟棄的廢木櫃時，在抽屜發現一包紙袋，內有現金4萬6000元及作廢存摺10本，經報警協尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。