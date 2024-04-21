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合歡山杜鵑花盛放 本周上山車流暴增3倍…警提醒1事
合歡山進入杜鵑花季啟動假日高乘載措施，實施首周受花蓮強震影響，上周末2天從南投端上山僅508輛；但石門山等賞花熱區本周花況正盛，本周車流暴增3.7倍，又見違停亂象，警方今早上開出8張罰單，呼籲民眾勿違規以身試法。
合歡山每年4月入春後，玉山杜鵑、紅毛杜鵑等接連綻放，與玉山箭竹和台灣冷杉林構成的景致迷人，每年都吸引大批賞花人潮；但因高山道路狹窄，且停車空間有限，造成台14甲線合歡山公路沿途塞車、違規停車等亂象，令人詬病。
為解決當地交通亂象，近年於花季啟動假日高乘載措施，於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，大貨車及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機動搭配雙向流量管制，並加強取締違規停車，交通亂象獲改善，今年則於本月13日起實施。
而本月初強震重創花蓮，太魯閣國家公園一度公告封園，經巡視該公園西側、靠近南投縣的合歡山區震損狀況較輕微，當地杜鵑花季及高乘載措施維持原規畫登場；不過，花季首周受地震影響，車流不多，但本周各式車輛總數則翻倍成長。
公路局埔里工務段統計，花季假日高乘載措施首周（13、14日）2天小客車、機車、自行車及乙類大客車等各式車輛共508輛；而本周高乘載管制通行總量，昨天各式車輛達931輛，今天更增加至970輛，合計1901輛是上周總量的3.7倍。
埔里工務段表示，本周石門山、合歡東峰、小奇萊等步道已花開約8成，花況正盛，因此吸引遊客上山，車流增加；警方則表示，由於上山人車眾多，又出現違停情形，為此加強取締，今天上午已開出8張罰單，再次呼籲民眾上山切勿違規。
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