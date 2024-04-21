聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化賞桐花3熱點 賞花趁早

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣桐花祭昨開跑，縣府在芬園挑水古道舉辦「挑水體驗」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣桐花祭昨開跑，縣府在芬園挑水古道舉辦「挑水體驗」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣桐花祭昨在芬園鄉挑水古道揭開序幕，目前成桐花已開放6成，花朵隨風紛落十分浪漫。縣府估計，原本桐花祭到5月中旬落幕，但今年氣溫偏高，估計花期比往年提早7至10天結束，民眾賞花要趁早。

彰化桐花景點中，彰化市福田社區20多年前打造生態園區，有登山步道、小溪流，油桐樹開花時，落花滿地與綠色青苔相映，景色優美。芬園鄉挑水古道兩側油桐錯落，桐花搭配古道，還有涼亭、古井別有風情。員林市藤山步道油桐夾道，步道中段有多處平地，桐花滿地常是拍照打卡的熱點。

彰化縣長王惠美說，桐花逐漸開放，全台6大賞桐花景點中，根據網路聲量排名，彰化占了3處，包含彰化市福田社區、員林市藤山步道與芬園鄉挑水古道。縣方今年挑選挑水古道，作為桐花祭主要場地，搭配市集、挑水體驗、實境解謎等，還有地方藝文社團表演。

客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬以國、客語雙聲帶表示，客委會辦理桐花祭22年，大家共同努力，推廣客家文化，鼓勵大家到客家庄桐花步道，欣賞桐花。

彰化縣桐花祭持續到28日，每逢周休二日，可到文化局官網預約限定餐點，每梯次20人，每人600元，賞花可享用客家餐點，還有限定款水杯等小物可帶回家；「桐花之夜」今晚7點在芬園寶藏寺演出，28日晚上7點半在員林市圓林園有懷舊金曲演唱會，參加縣內賞桐景點、桐花之夜活動，集章可兌換限量野餐墊。

客家文化 桐花祭

延伸閱讀

全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

彰化爆師生衝突！國中生持教具砸頭 女老師驗傷提告

楊富鈞對上許廣東！綠營彰化黨部主委之戰牽動2026地方大選

彰化鄉鎮藝術巡演將登場 台北愛樂、明華園、民歌手輪番獻藝

相關新聞

合歡主峰步道施工封閉 山友怨：正值花季

合歡山高山杜鵑花季剛開跑，不過太魯閣國家公園管理處卻宣布，合歡主峰步道22日起施工封閉至8月18日，引起山友反彈，難道不...

台中大里汙水接管 遭質疑要等5年

台中市汙水道用戶接管普及率26.37%，六都倒數第二，僅領先墊底的桃園市1.55%。中市議員表示，大里、霧峰區接管率掛零...

廣角鏡／員林蜀葵花海

彰化員林南區公園是著名的蜀葵花海景點，2萬5千株蜀葵花，高達2公尺，又稱為「一丈紅」、「花中巨人」，遊客穿梭其間，萬紫千...

中捷橘線再送審 未來可延伸南投

台中機場捷運、屯區捷運環狀線與捷運藍線延伸太平段可行性評估，中市交通局近日修正後送交通部審議。交通局表示，機場捷運從台中...

3年1次 「老二媽」西屯遶境省親

台中萬和宮「老二媽」遶境省親，昨天清晨起駕，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣扶轎，相傳「老二媽」源自西屯廖家閨女，每3...

彰化賞桐花3熱點 賞花趁早

彰化縣桐花祭昨在芬園鄉挑水古道揭開序幕，目前成桐花已開放6成，花朵隨風紛落十分浪漫。縣府估計，原本桐花祭到5月中旬落幕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。