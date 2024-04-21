彰化賞桐花3熱點 賞花趁早

彰化縣桐花祭昨在芬園鄉挑水古道揭開序幕，目前成桐花已開放6成，花朵隨風紛落十分浪漫。縣府估計，原本桐花祭到5月中旬落幕，但今年氣溫偏高，估計花期比往年提早7至10天結束，民眾賞花要趁早。

彰化桐花景點中，彰化市福田社區20多年前打造生態園區，有登山步道、小溪流，油桐樹開花時，落花滿地與綠色青苔相映，景色優美。芬園鄉挑水古道兩側油桐錯落，桐花搭配古道，還有涼亭、古井別有風情。員林市藤山步道油桐夾道，步道中段有多處平地，桐花滿地常是拍照打卡的熱點。

彰化縣長王惠美說，桐花逐漸開放，全台6大賞桐花景點中，根據網路聲量排名，彰化占了3處，包含彰化市福田社區、員林市藤山步道與芬園鄉挑水古道。縣方今年挑選挑水古道，作為桐花祭主要場地，搭配市集、挑水體驗、實境解謎等，還有地方藝文社團表演。

客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬以國、客語雙聲帶表示，客委會辦理桐花祭22年，大家共同努力，推廣客家文化，鼓勵大家到客家庄桐花步道，欣賞桐花。

彰化縣桐花祭持續到28日，每逢周休二日，可到文化局官網預約限定餐點，每梯次20人，每人600元，賞花可享用客家餐點，還有限定款水杯等小物可帶回家；「桐花之夜」今晚7點在芬園寶藏寺演出，28日晚上7點半在員林市圓林園有懷舊金曲演唱會，參加縣內賞桐景點、桐花之夜活動，集章可兌換限量野餐墊。