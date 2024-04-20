全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

彰化縣桐花祭今在芬園鄉挑水古道揭開序幕，六成桐花開放，花朵隨風紛落十分浪漫。今年氣溫偏高，文化局估計桐花花季到本（4）月底落幕，比往年提早7至10天結束，民眾賞花要趁早。

地方藝文社團表演歌舞炒熱開幕氣氛，縣長王惠美率來賓祭祀「伯公」後，致詞指出，根據網路聲量排行榜，全台六大熱門賞桐區，彰化縣占3個（彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道），彰化縣今年由挑水古道作為2024桐花祭-美好彰化幸福桐遊的主場地，有市集、挑水趣味體驗、實境解謎和桐聚道等活動迎賓。

客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬以國、客語雙聲帶發表，表示很高興代表客家委員會主委楊長鎮參加彰化縣桐花祭開幕式，客委會辦理桐花祭22年，透過大家共同努力，慢慢累積成果，今天謝謝彰化縣府和芬園鄉公所團隊努力推動活動，希望大家鼓勵親友一起到客家庄桐花步道，欣賞漂亮的桐花。