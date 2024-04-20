快訊

台灣要缺電了？ 藍委揭台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全台六大熱門賞桐區，彰化縣占3個：彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道，圖為八卦山挑水古道油桐開花。記者簡慧珍／攝影
全台六大熱門賞桐區，彰化縣占3個：彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道，圖為八卦山挑水古道油桐開花。記者簡慧珍／攝影

彰化縣桐花祭今在芬園鄉挑水古道揭開序幕，六成桐花開放，花朵隨風紛落十分浪漫。今年氣溫偏高，文化局估計桐花花季到本（4）月底落幕，比往年提早7至10天結束，民眾賞花要趁早。

地方藝文社團表演歌舞炒熱開幕氣氛，縣長王惠美率來賓祭祀「伯公」後，致詞指出，根據網路聲量排行榜，全台六大熱門賞桐區，彰化縣占3個（彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道），彰化縣今年由挑水古道作為2024桐花祭-美好彰化幸福桐遊的主場地，有市集、挑水趣味體驗、實境解謎和桐聚道等活動迎賓。

客家委員會藝文傳播處副處長黃綠琬以國、客語雙聲帶發表，表示很高興代表客家委員會主委楊長鎮參加彰化縣桐花祭開幕式，客委會辦理桐花祭22年，透過大家共同努力，慢慢累積成果，今天謝謝彰化縣府和芬園鄉公所團隊努力推動活動，希望大家鼓勵親友一起到客家庄桐花步道，欣賞漂亮的桐花。

彰化縣桐花祭結束前的周休二日，都可到文化局官網預約限定餐點，每梯次限定20人，每人600元，享用客家餐點還可帶回限定款水杯等小物，桐花之夜今、明兩天晚上7點在芬園寶藏寺演出，4月28日晚上7點半在員林市圓林園有懷舊金曲演唱會，民眾只要參加縣內賞桐景點、桐花之夜活動的集章，可兌換限量野餐墊。

彰化縣桐花季在芬園鄉挑水古道開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣桐花季在芬園鄉挑水古道開幕。記者簡慧珍／攝影
大小遊客在芬園鄉挑水古道體驗挑水。記者簡慧珍／攝影
大小遊客在芬園鄉挑水古道體驗挑水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣桐花季有預約限定特色餐點，就在油桐樹下用餐。記者簡慧珍／攝影
彰化縣桐花季有預約限定特色餐點，就在油桐樹下用餐。記者簡慧珍／攝影

客家 桐花祭 賞花

延伸閱讀

台中桐花祭在大里塗城公園登場 供民眾賞花品茗購物

彰化爆師生衝突！國中生持教具砸頭 女老師驗傷提告

楊富鈞對上許廣東！綠營彰化黨部主委之戰牽動2026地方大選

彰化200公分高文昌筆亮相 考生祈福求「高」中第一志願

相關新聞

協助身心障礙者就業也提供休憩去處 台中科博館有這處新場所

台中市瑪利亞基金會為協助身心障礙者就業，旗下的瑪利MAMA手作麵包店，昨進駐國立自然科學博物館。基金會說，瑪利MAMA手...

全台6大賞桐熱點「彰化占3處」 文化局籲賞花要趁早：花季4月底落幕

彰化縣桐花祭今在芬園鄉挑水古道揭開序幕，六成桐花開放，花朵隨風紛落十分浪漫。今年氣溫偏高，文化局估計桐花花季到本（4）月...

台中桐花祭在大里塗城公園登場 供民眾賞花品茗購物

台中市大里區塗城公園歷經數年種植桐花和綠美化，環境更佳，也成為每年四月桐花盛開的地點之一。台中市客家委員會今年也在此舉辦...

梨山太偏遠健檢意願意低 衛生局長：我們打包器具前往

台中市政府衛生局與和平區梨山衛生所今攜手光田綜合醫院，今明舉辦「梨山地區整合式健康檢查」活動。局長曾梓展表示，梨山地區距...

台中機場捷運再送審「26站路線不變」 參考桃捷綠線高架跨高鐵經驗

台中機場捷運（橘線）可行性研究，交通局自去年9月提送中央審查後，市府依中央審查意見完成補充與修正，今年3月底再度報交通部...

3年1度「老二媽」西屯省親遶境今起駕 盧秀燕、江啟臣扶轎

台中市萬和宮天上聖母老二媽、聖二媽西屯省親遶境活動，今日清晨由台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣前後扶轎，恭送「老二媽」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。