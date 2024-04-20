彰化東螺溪不臭了 重現百年行船

彰化縣東螺溪曾因畜牧和家庭廢水汙染，臭名遠播，地方志工團隊在溪湖河段巡溪、淨溪12年，讓水質大幅改善，獲中央肯定，核定7.65億元整治水環境，居民規畫恢復百年前行船情景，首波獨木舟和輕艇先下水「首航」，對居民護溪努力大聲喊「讚！」

東螺溪全長30多公里，從溪州鄉流經7鄉鎮，在福興鄉匯入員林大排入海，因沿線密布畜牧場和村落水質惡化，連帶埤頭鄉、二林鎮的木棉花季，也因東螺溪散發濃濃的豬糞、雞屎味，讓遊客掩鼻。

環保局嚴查畜牧場偷排，去年稽查東螺溪沿岸畜牧場366場次，處分違規排放的33家畜牧場，罰款122萬多元，並加裝移動式監視錄影器抓偷倒垃圾，今年東螺溪的兩場木棉花季沒禽畜排泄物臭味。

湖埔社大等社團進一步規畫東螺溪溪湖流域行船，獲台灣護聖宮主教基金會支持，彰化縣水上救生協會、彰化野鳥學會近日下水試划獨木舟和輕艇。水上救生協會總教練吳俊鑫、彰化野鳥學會前理事長謝孟霖都表示，划了近1小時，沒聞到臭味，代表溪水整治有成效。

湖埔社大和縣立成功高中，一連3天舉辦體驗探索教育，105名學生騎腳踏車到東螺溪生態教育園區，自製淨水器體認水質改善重要性。

湖埔社區大學、東螺溪自然教育園區志工隊，每天巡邏之外，每年至少兩次大規模淨溪，成果獲中央肯定。湖埔社大執行長林淑玲說，立委謝衣鳳爭取東螺溪水環境營造，獲核定東螺溪水環境營造及整治計畫經費7.65億元，去年動工，東螺溪水質獲得良好評價。