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彰化鄉鎮藝術巡演將登場 台北愛樂、明華園、民歌手輪番獻藝

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，彰化縣長王惠美（左二）與南方二重唱一起為活動暖身。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，彰化縣長王惠美（左二）與南方二重唱一起為活動暖身。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，彰化縣長王惠美表示，第一場將安排台北愛樂管弦樂團於4月27日在員林圓林園演出，接下來還有明華園戲劇總團及懷舊金曲歌手表演，歡迎大家陪著媽媽與家人一起欣賞藝文度佳節。

彰化縣政府今天為感恩晚會鄉鎮巡演活動暖身宣傳，邀請台北愛樂管弦樂團、南方二重唱宣傳表演，讓大家先睹為快。

王惠美表示，溫馨五月感恩季，今年結合母親節，以「感恩」為主題，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，透過傳統戲曲、管弦樂團以及經典歌手演唱會等精彩活動，讓鄉親不用出遠門到外地，在彰化就能欣賞全國知名的大型藝文表演。

4月27日起至5月11日的周末共安排4場感恩晚會鄉鎮巡演活動，第一場邀請台北愛樂管弦樂團4月27日晚間7時30分在員林圓林園演出，王惠美說，去年建縣300的慶典音樂會，由台北愛樂管弦樂團帶來精彩的演出，今年再度邀請，讓彰化的鄉親再次感受到音樂魅力。

第二、三場邀請「明華園戲劇團」，5月4、5日晚上分別在花壇國中及埔心鄉兒童公園接力演出，由無敵小生孫翠鳳領銜主演，分別上演「劍神呂洞賓」、「曹國舅上蓬萊」經典大戲，第四場5月11日晚間在鹿港亞太渡假村有「懷舊金曲演唱會」，邀請葉璦菱、殷正洋、鄭怡、南方二重唱、邵大倫及陳孟賢等6組知名歌手輪番演唱。

王惠美說，「讓表演藝術走進日常」是彰化鄉鎮藝術巡演的核心精神，去年「鄉鎮藝術巡演」配合建縣300年，深入縣內八大生活區，今年再結合母親節辦藝文巡演，而今年「彰化桐花祭」系列活動，也即將進入高潮，4月20、21日在芬園寶藏寺，也有「即將成真火舞團」、「唐美雲歌仔戲團」接力演出，歡迎大家一起來賞桐花、看表演，共度感恩母親節。

彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，台北愛樂管弦樂團今天在縣府暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，台北愛樂管弦樂團今天在縣府暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

彰化 明華園 樂團

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