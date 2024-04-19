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台中大雅在地企業回饋社會 民代牽線捐款助教育

中央社／ 台中19日電

「投資教育就是投資未來」，台中大雅在地企業毅德機械在市議員吳呈賢、立委楊瓊瓔牽線下，捐款挹注大雅區教育發展協會，推展教育、關懷濟助清寒學子，盼各界共襄盛舉。

毅德機械公益捐贈儀式日前在國民黨籍台中市議員吳呈賢服務處舉行，毅德機械總經理朱益德代表捐贈新台幣30萬元，由大雅區教育發展協會理事長林鴻達受贈。

林鴻達今天告訴媒體表示，大雅區教育發展協會致力教育推廣及助學，在創會理事長吳顯森及歷屆理事長領導下，深耕大雅區教育活動，均衡發展學童身心靈，並關懷濟助清寒學子；感謝毅德機械善舉，展現企業的社會責任。

毅德機械總經理朱益德表示，基於「取之於社會，用之於社會」企業精神，秉持立足於大雅、回饋社會的理念，期盼藉此拋磚引玉，號召各界重視地方教育，培養優秀人才。

吳呈賢目前育有3子，他說，投資教育就是投資未來，民間團體推展教育活動，大多仰賴各界善心捐款的挹注，期待未來有更多企業和社會團體加入，共同營造優質的學習環境，開創教育健全發展。

捐款 議員

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