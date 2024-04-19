彰化鹿港文武廟啟動修繕 預計2027完工

彰化縣鹿港鎮縣定古蹟文武廟修復工程昨天開工，針對建築物木構件結構、牆面、屋面損壞修復及蟻害防治、消防設備改善，有效保存重要文化資產。彰化縣長王惠美表示，將持續推動鹿港古蹟景點的連結，讓大家到鹿港來趟文化之旅收穫滿滿。

文武廟修復工程開工典禮由王惠美、鹿港鎮長許志宏等主持，王惠美表示，鹿港文武廟建築年代久遠，於1985年指定為第三級古蹟，2005年指定為縣定古蹟，文武廟也是鹿港文開書院，孕育多位舉人、進士，開啟鹿港文風的輝煌時期。

文化局長張雀芬表示，文武廟包含文祠和武廟，為清嘉慶16年（1811年）由鹿港海防同知薛氏捐俸祿倡建，道光4年鹿港海防同知鄧傳安倡議興建書院，泉廈8郊商紳捐資響應，至道光7年（西元1827年）完成書院建築，名為「文開書院」，為鹿港文教重心。

許志宏說，文武廟是鹿港文教、信仰中心，這次針對建築物木構件結構、牆面、屋面損壞修復及蟻害防治、消防設備改善，以有效保存重要文化資產。公所提出文武廟修復工程計畫，總經費7080萬元，文資局補助4602萬元，鎮公所自籌1858多萬元，縣府補助619萬多元，修復工期約1080天，預計116年中修復完成。

王惠美說，縣府透過大數據調查發現，近1年到鹿港遊玩的就有1700萬人次，縣府將持續推動鹿港古蹟景點連結，串連鹿港老街、鹿港龍山寺、天后宮，讓遊客來鹿港能吃得好、玩的好，更能有一趟收穫滿滿的文化之旅。