視察東勢林業文化園區活化 江啟臣：應增加觀光效益

東勢林業文化園區據豐富文史、教育意義，立法院副院長江啟臣多年來推動再造，今邀集相關單位會勘，了解活化進度與需求。江啟臣表示，林務局多年來積極投資，雖歷年造訪人次增加，但仍有不少進步空間，呼籲相關單位應就如何提升整體觀光、經濟效益做妥善規畫。

「東勢林業文化園區」前身為「大雪山林業公司」，在美援時代背景下，利用卡車公路運材、動力鏈鋸伐木等營運方式，創全台林業史先例，更引入美國流程化製材流程，有大製材廠，是當時世界第二、東南亞第一的美式大跨距製材廠，年最大製材能量達110萬立方公尺，具文化保留、教育意義。

林保署簡報提到，2021年至2022年4月設施改善及文化資產保存，包含「禮堂及貯木場辦公室整修工程」、「園區景觀改善工程」、「原大雪山林業公司『美製280馬力SKAGIT集材機』整修作業」、「三角屋『服務諮詢站』屋頂設計更新」、「2021國產材臺灣館『竹造型樹』移展」。

2023年設施整建改善部分，包含「主管單身宿舍、倉庫-整建工程」已於今年4月完成整修、「修理工廠-整建工程」預計今年8月完成、「餐廳及宿舍、醫務及康樂室、資料館-整建工程」細部審查中，預計2025年完成。

江啟臣提到，自2016年起促參招商、公開招標，歷經三度流標後，由林務局整建自營，今年算驗收階段性成果。目前東勢林業文化園區規畫為南、北兩處園區，目前先投資整建北區，利用空間舉行多元活動，去年度總入園人數達20萬人次，但相較山城其他活動園區，仍有不少進步空間。

江舉例，以「新社花海」而言，去年展期23天，創下312萬參觀人次歷屆新高紀錄，途經東勢前往新社，但卻無法在東勢林業文化園區多做停留，相當可惜。

江啟臣建議林務局，應詳加規畫如何提升觀光、經濟效益，並在爭取預算的計畫書中，設計KPI，除了在營運上有所規畫外，也更容易讓計畫通過審核，找到亮點才能走得長遠。

農業部林業及自然保育署中區分署長張弘毅表示，修理工廠是過去大雪山林道機具、車輛、伐木設備維修的重要據點，目前修復進度達95%，預計年底會舉辦相關特展。至於整體園區規畫，北區希望在明年底完成所有的委外作業。