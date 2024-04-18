鹿港鎮古蹟文武廟修復工程今開工 預計2027年完工
彰化縣鹿港鎮縣定古蹟文武廟修復工程今天舉行開工典禮，彰化縣長王惠美表示，此次由鹿港鎮公所申請修復，將斥資7千萬元整修，未來縣府將持續推動鹿港古蹟景點的點線面連結，讓大家能有收穫滿滿的文化之旅。
文武廟修復工程開工典禮今天由王惠美、鹿港鎮長許志宏等人主持，王惠美表示，鹿港文武廟建築年代久遠，於1985年指定為第三級古蹟，2005年指定為縣定古蹟，文武廟也是鹿港文開書院，孕育多位舉人、進士，開啟鹿港文風的輝煌時期，此次鹿港公所提出文武廟修復工程計畫，總經費7080萬元，其中由文資局補助4602萬元，管理單位鹿港鎮公所自籌1858多萬元，縣府依規定補助款619萬多元，由鹿港鎮公所完成採購發包作業程序，期待未來能如期如質完工。
許志宏表示，鹿港文武廟是鹿港的文教、信仰重心，文武廟因年久失修，希望修繕完成後文武廟能再現新風貌，修復工期約1080天，預計於116年中修復完成，主要針對文武廟建築物木構件結構、牆面、屋面損壞修復及蟻害防治、消防設備改善保護建築物及民眾生命安全等，以有效保存重要文化資產。
王惠美說，縣府透過大數據調查發現，近1年來到彰化遊玩的旅客約有3700萬人次，來到鹿港遊玩的就有1700萬人次，縣府將會持續推動鹿港古蹟景點的點線面連結，包括鹿港老街、國定古蹟鹿港龍山寺、天后宮等一起串連，讓遊客來鹿港能吃得好、玩的好，更能有1趟收穫滿滿的文化之旅。
彰化縣文化局長張雀芬表示，「鹿港文武廟」包含文祠和武廟兩座祠院，為清嘉慶16年（1811年）由鹿港海防同知薛氏捐俸祿倡建，後續起建的文開書院始於道光4年鹿港海防同知鄧傳安倡議興建書院，泉廈8郊商紳捐資響應，至道光7年（西元1827年）完成書院建築，名為「文開書院」，紀念明末儒者沈光文，沈光文，字「文開」而來，為鹿港文教重心，後來指定為縣定古蹟，期盼藉由此次修復工程，延續古蹟建築生命周期，讓大家親近古蹟之美。
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