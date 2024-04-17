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手機大響別慌！南投災防演習 明天將發避難訊息

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照
南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照

南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，將假定演練兩岸發生戰爭進行戰時整備、應急作戰、全面作戰階段及災民收容救濟站開設等課題；當天下午2時40分至下午4時發送「疏散避難警報」測試訊息，民眾若收到勿驚慌。

縣府指出，南投縣四面不靠海，是標準的「山嶽縣」，因地理環境特殊，若發生災害極易衍生為複合性災害，嚴重威脅縣民生命財產安全，為此規畫在明天進行「民安10號」全民防衛動員暨災害防救演習，並擇定於草屯鳥嘴潭人工湖辦理。

為強化縣府及各鄉鎮市公所，與國軍、電信、醫療體系、民間單位相關單位聯合應變機制，台中市、苗栗縣等地方政府也參與，災防演習規模盛大，跨鄉鎮、跨縣市、跨部會等海陸空動員，實際演練各災害防救相關單位救災能量。

縣府表示，明天上午先在草屯中原國小兵棋推演，下午綜合實作演練現場為鳥嘴潭人工湖，先執行風災應變演練，接續執行戰時聯合應變指揮管制中心開設，以戰時複合式災害防救為主軸，進行防空警報發布後各項戰時複合式災害應變作為。

而鳥嘴潭人工湖綜合實作演練預計在明天下午2時40分至下午4時登場，期間將運用最新科技「災防告警細胞廣播系統」，透過電信業者向演習場地周邊半徑2公里內的手機廣播發送「疏散避難警報」測試訊息，屆時若收到該訊息勿驚慌。

縣府表示，透過演習動員除了要強化各災害防救相關單位的聯合應變機制，同時也盼民眾能參與了解政府推動防災成果，共同做好防災工作，也從中熟悉災害發生時能即時獲得最新災害消息機制，視訊息通報及時採取應變措施。

南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照
南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照
南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照
南投「民安10號」演習明天在草屯鳥嘴潭人工湖舉行，下午將發送「疏散避難警報」測試訊息。圖為2020年南投災防演習。圖／本報資料照

演習 警報 鳥嘴潭人工湖

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