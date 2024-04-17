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中央在台中北屯興建社宅 車道設計緊鄰隔壁社區引反彈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中央要在台中市北屯區南興一路此處空地興建社會住宅，但社區的車道設計與隔壁的「水岸岩」社區相鄰，引起居民憂心。記者黃寅／攝影
中央要在台中市北屯區南興一路此處空地興建社會住宅，但社區的車道設計與隔壁的「水岸岩」社區相鄰，引起居民憂心。記者黃寅／攝影

中央要在台中市北屯區南興一路興建社會住宅，但因社區的車道設計與隔壁的「水岸岩」社區相鄰，引起居民憂心兩車道的車子進出會有衝突點，且可能造成學生上下學經過會有危險。台中市住宅發展工程處表示，正協助中央與居民溝通，希望在釐清憂慮並達成共識下才發給建照。

水岸岩社區位在南興一路與旱溪西路口，是單元12重畫區的新建社區，近年高速發展，社區有3個門牌、兩百多住戶。社區居民反映，隔壁的空地正由內政部國家住宅及都市更新中心興建社會住宅，但是卻把車道設計成緊鄰水岸岩社區， 形成車輛出入更為頻繁的區域。

社區居民說，如此一來，從兩社區車道出來的車輛可能分別朝不同方向行駛，因此形成交通衝突點。而附近東光國小的學生會經過此處，也易造成徒經時的危險。水岸岩社區為此設有交通哨和路隊安全維護人員，但據了解社會住宅尚未有此規畫。

居民說，事實上，若社會住宅車道改在另一側，就在南興一路與南興路口，雖是路口斑馬線所在，但車輛進出反而會停等，比較安全。此案雖經多次反映，但中央遲未聽進居民心聲，住戶們很擔心若不更改設計，未來一旦興建，就真的會引起許多紛爭。

台中市住宅發展工程處說，此社會住宅由中央興建，已將水岸岩社區居民心聲反映給中央。此社會住宅另一側因面臨興一路與南興路口號誌，若車道設計在此，在交通影響評估上不會通過，所以一開始就把車道設計在和水岸岩社區相鄰處。

對於居民的憂心，都發局負責建照核發，一定會好好把關，並協助中央與地方居民溝通，以達成共識。

中央要在台中市北屯區南興一路興建社會住宅，但社區的車道設計與隔壁的「水岸岩」社區相鄰，引起居民憂心。記者黃寅／攝影
中央要在台中市北屯區南興一路興建社會住宅，但社區的車道設計與隔壁的「水岸岩」社區相鄰，引起居民憂心。記者黃寅／攝影

社會住宅 車道

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