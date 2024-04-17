中友埔里開發案會勘 居民批毀生態

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，地方指控破壞生態環境，憂心下游用水權益受損。立委麥玉珍昨邀會勘，農村水保署表示，已對業者開罰11次150萬元，居民怒嗆「根本不痛不癢」，麥玉珍痛批政府態度消極，要求中央與縣府成立共同監督小組。

埔里農莊在埔里鎮一新、合成、廣成里購置土地，規畫興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，開發面積達130公頃。麥玉珍、監督施政聯盟召集人陳椒華、南投縣議員簡千翔等人昨會勘，當地遭伐木闢路、開挖水井、野溪私設攔水壩等，居民痛陳開發破壞台灣白魚棲地，造成土壤鬆動，遇雨若釀災情，恐成「小林村」翻版。

水利署表示，水權由地方政府核發，已要求縣府依規辦理，將以當地既有水井監測水位，評估地下水狀態。

一新里長林宥岑與在地居民怒嗆，政府只開罰，不遏止違法行為，對業者不痛不癢。麥玉珍痛批，中央、地方互踢皮球，要求建立橫向平台共同監督。

縣府表示，已依水保法開罰，命令停止開發，將提供衛星空拍圖，向農保署通報開發現況，若違法可立即裁罰；該農莊申請水權用於農業灌溉，若與目的不符，將依水保法開罰，要求改善。

埔里農莊表示，開發案尚在規畫初期，環評有專家參與，水井領有合法水權文件，並委託工程單位監測水井水位，近期地下水位回升快速，野溪內攔水構造物會在限期內拆除，恢復原狀。