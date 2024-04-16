台中太平「無蜜可採」 代理農業部長：蜂農災損將納天災救助

受到暖冬影響，今年台中市太平區荔枝與龍眼開花率低，推估蜂蜜產量將不到去年一成，將導致很多蜂農面臨「無蜜可採」的窘境，損失慘重，但蜂蜜減產至今未列入天然災害現金救助項目。農業部代理部長陳駿季今獲立委何欣純邀請現勘，了解蜂農受損情形，他當場允諾，蜂蜜減產將納入天災救助項目，並預計在4月底定出標準。

根據農業部資料，全國養蜂約1300戶，21萬箱，年產蜂蜜量約1萬噸上下，台中的蜂蜜產量占大宗。

何欣純說，受到花芽分化期氣溫偏高影響，果農反映今年龍眼整體開花率約二成，照經驗法則估計將造成蜂蜜產量驟減，產量將不到去年一成，蜂農收不到蜜肯定賠本，但農業部迄今仍未將蜂農天然災損納入現金救助項目。

何欣純指出，2019年也出現蜂蜜減產的問題，當時她要求建立監測系統、納入現金救助、新增農業保險制度，但至今仍沒有定論，農業部應盡速通盤檢討。政府鼓勵青農返鄉就業，但農業部現況對蜂農因氣候因素減產沒有任何保障跟措施，未來要如何說服青年青農返鄉養蜂採蜜？建議將蜂蜜減產列入天然災害現金救助項目。