快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

食安事故遍全台 盧秀燕：市府態度「查到就公布」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃佳恬指出，台灣「食」在不安全，指源頭管制破功。記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃佳恬指出，台灣「食」在不安全，指源頭管制破功。記者陳秋雲/攝影

台中市議會進行定期會專案報告，多位議員表示，蘇丹紅風暴蔓延，從辣椒粉、白胡椒到黑胡椒遍布各種食材原物料，從源頭就破功，希望市府加強食安。市長盧秀燕說「查到就公布」，這是市府的態度。

盧秀燕說，唯有加強稽查，才能讓市民吃得安心、買得安心。衛生局曾局長表示，因應源頭原料經製造加工及多層轉售複雜，建議全國的流通系統可以加強及優化登錄，從原料進口到銷售流向加強掌握，地方跟中央可以一起合作，查獲便可知道流向，立即採取後續動作。

議員黃佳恬指出，食安事故頻傳，民眾人心慌慌，網路更流傳「Coffee、Tea or 蘇丹紅？！」，中央食辦的食安五環扣，根本就從源頭破功。議員朱暖英也希望市府提供相關措施，合力把關市民的食安與健康。

議員朱暖英指出，很多調味料被蘇丹紅波及，近期又查出古月粉摻入蘇丹紅，古月粉是便當店、麵攤及鹽酥雞店常用的調味料，小本經營，大受打擊。她說，市府應該設法協助攤販店家，避免無辜受進出口源頭的衝擊。

衛生局長曾梓展指出，查獲蘇丹紅隨即銷毀並對業者重罰。此外，市府將持續掌握食品來源，同時建置蘇丹紅辣椒粉專區，主動公開最新查驗結果。市長盧秀燕強調，唯有加強查緝，鍥而不捨，才能保護市民。

曾梓展說，以前進口辣椒粉原料，若發現進口不合法就會退運，但退運有風險，原物料在海上繞一圈，進口商可能再換家名字重新進口，防不勝防。現在加嚴，一旦查獲違規原料立即銷毀。曾梓展建議中央，應重罰且直接移送檢調法辦。

曾梓展指出，鼓勵業者主動送驗、通報，落實自主管理。例如「古月粉」事件即商家主動查驗進貨原料，發現問題立即通報，市府再積極查證，預防性下架停用，甚至把樣品送到中央，最後中央證實，市府才完整公布，這些都是市府的積極作為。

蘇丹紅遍及全台，中市議員朱暖英為攤商店家叫屈。圖／朱暖英提供
蘇丹紅遍及全台，中市議員朱暖英為攤商店家叫屈。圖／朱暖英提供

盧秀燕 蘇丹紅 議員 食安

延伸閱讀

35區里整併擦出火藥味 盧秀燕：過程須和諧不要殺到見血

桃機「塞機」台中機場空蕩蕩 議員問：盧秀燕當總統才解決？

花蓮地震東華大學損失20億 盧秀燕捐半月所得助重建

【重磅快評】不安好心逼問盧秀燕 民進黨反被吊足胃口

相關新聞

中友埔里農莊涉違法開發遭罰11次共150萬 居民卻怒了

中友百貨相關企業埔里農莊在南投埔里開發大型旅館及遊憩區，地方指控破壞生態環境，也憂心下游用水權益受損；立委麥玉珍今邀農村...

台中太平這路口恐成「開單陷阱」？ 區公所：檢討改善

台中太平區公所去年9月動工的市民大道一期人行環境與道路改善工程接近完工，不過民眾發現，十甲路口到環中東路口這一段已開放通...

食安事故遍全台 盧秀燕：市府態度「查到就公布」

台中市議會進行定期會專案報告，多位議員表示，蘇丹紅風暴蔓延，從辣椒粉、白胡椒到黑胡椒遍布各種食材原物料，從源頭就破功，希...

后里路名讓人分不清促整併 民政局：民調結果維持現狀

台中市議會今進行市府專案報告，議員邱愛珊指出，后里區正發展觀光，但外地人常搞不清楚路名，三線路、四月路、水門路等路線七彎...

35區里整併擦出火藥味 盧秀燕：過程須和諧不要殺到見血

台中市議會今進行定期會，民政局提「里鄰、區界整併規劃」專案報告，全市有35里待整併。議員曾朝榮認為市府不要考量選舉反舉棋...

彰化14輛復康巴士捐贈創新高 企業愛心爆表、教師完成遺願

彰化善心人士與個人今年結合力量，共同捐贈彰化縣府14輛小型復康巴士，總價值超過2800萬元，並於今天一起交車。縣府指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。