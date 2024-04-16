食安事故遍全台 盧秀燕：市府態度「查到就公布」

台中市議會進行定期會專案報告，多位議員表示，蘇丹紅風暴蔓延，從辣椒粉、白胡椒到黑胡椒遍布各種食材原物料，從源頭就破功，希望市府加強食安。市長盧秀燕說「查到就公布」，這是市府的態度。

盧秀燕說，唯有加強稽查，才能讓市民吃得安心、買得安心。衛生局曾局長表示，因應源頭原料經製造加工及多層轉售複雜，建議全國的流通系統可以加強及優化登錄，從原料進口到銷售流向加強掌握，地方跟中央可以一起合作，查獲便可知道流向，立即採取後續動作。

議員黃佳恬指出，食安事故頻傳，民眾人心慌慌，網路更流傳「Coffee、Tea or 蘇丹紅？！」，中央食辦的食安五環扣，根本就從源頭破功。議員朱暖英也希望市府提供相關措施，合力把關市民的食安與健康。

議員朱暖英指出，很多調味料被蘇丹紅波及，近期又查出古月粉摻入蘇丹紅，古月粉是便當店、麵攤及鹽酥雞店常用的調味料，小本經營，大受打擊。她說，市府應該設法協助攤販店家，避免無辜受進出口源頭的衝擊。

衛生局長曾梓展指出，查獲蘇丹紅隨即銷毀並對業者重罰。此外，市府將持續掌握食品來源，同時建置蘇丹紅辣椒粉專區，主動公開最新查驗結果。市長盧秀燕強調，唯有加強查緝，鍥而不捨，才能保護市民。

曾梓展說，以前進口辣椒粉原料，若發現進口不合法就會退運，但退運有風險，原物料在海上繞一圈，進口商可能再換家名字重新進口，防不勝防。現在加嚴，一旦查獲違規原料立即銷毀。曾梓展建議中央，應重罰且直接移送檢調法辦。