彰化14輛復康巴士捐贈創新高 企業愛心爆表、教師完成遺願

彰化善心人士與個人今年結合力量，共同捐贈彰化縣府14輛小型復康巴士，總價值超過2800萬元，並於今天一起交車。縣府指出，這是近年捐贈數量最多的一年，可改善縣內車輛老舊問題，滿足縣內身障朋友外出需求。

14輛復康巴士捐贈者中，老師賴銀玲是為完成丈夫謝國輝及婆婆親謝陳貴花女士遺願捐贈，還有呈運科技公司、澄谷建設公司、裕佳建設公司、社團法人彰化縣存德慈善會與昭輝實業股份公司共同捐贈、善心企業、曙光機械公司、景福事業股份公司、有限責任彰化第五信用合作社、中華宏德慈善會、立寬實業公司、彰化縣不動產開發商業同業。

王惠美指出，彰化復康巴士每年服務約25萬人次，2019年至今累計汰換總價8300萬的47輛復康巴士，目前縣內復康巴士共77輛，小復康75輛、大復康2輛，因車輛磨損消耗高，感謝捐贈者秉持著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神。

王惠美也說，目前復康巴士委由身障團體經營，身障團體能將心比心，提供更好的服務；並由其優先聘用身障者家屬擔任復康巴士的司機。

捐贈代表昭輝實業董事長林詩芸表示，昭輝公司主要是汽車零件製造，產品外銷美國，為了永續經營及企業家責任，回到故鄉彰化，在6年前與志同道合的好朋友們共同成立存德慈善會，以救急不救窮為慈善會宗旨，這次與存德慈善會共同捐贈復康巴士，回饋彰化鄉親。