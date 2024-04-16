南投鳥嘴潭工程廢土惹議…環團槓水利署 行政訴訟下月開庭

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，環團質疑傾倒工程廢土至烏溪河床，破壞環境生態，向環境部提起行政訴訟，5月1日將開庭，要求移除違法土石。水利署中水分署表示，依環評規定辦理，並持續追蹤生態環境；土方培厚為河道治理，經監測有保護堤腳，可提升河防安全。

水利署打造鳥嘴潭人工湖，供水給彰投，改善沿海地下水超抽、地層下陷問題，引取烏溪水源蓄存在6座湖區，總蓄水量1450萬噸，每日可供水25萬噸、約百萬人用水，目前已近完工，已日供草屯1萬噸、彰化6萬噸的民生用水。

鳥嘴潭人工湖工程啟動後，多次遭台灣石虎保育協會、台灣生態學會、台灣淺山學社、台灣水資源保育聯盟等環團指控，破壞生態環境，造成保育類石虎、巴氏銀鮈棲地消失，質疑違反環評程序，將廢土傾倒於烏溪河床。

台灣石虎協會發文，與其他環團從2022年7月起，多次舉辦現勘、記者會、行文等，反映該工程破壞生態，至今爭議未解，去年7月已委託律師，向環境部提起行政訴訟，5月1日首度開庭。

協會強調，環境部應開罰中水分署，移除違法堆置烏溪的土石方，若未限期移除，應要求停止鳥嘴潭工程。

水利署中水分署表示，施工前的生態、環境調查，施工期間的生態監測、檢核機制、保育措施或土石處理，都依環評規定辦理。