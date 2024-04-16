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電價漲 中市府：監控物價降衝擊

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅林宛諭簡慧珍／連線報導
我國電價4月起調漲，台中市長盧秀燕表示，不只漲幾塊錢電費，食衣住行跟著漲，中市府電費明年增加1億元。圖／中市府提供
我國電價4月起調漲，台中市長盧秀燕表示，不只漲幾塊錢電費，食衣住行跟著漲，中市府電費明年增加1億元。圖／中市府提供

我國電價從4月起調漲，台中市長盧秀燕昨在議會表示，不只是漲幾塊錢電費的問題，而是食衣住行都在漲，這才是最大問題；以中市府而言，明年電費就增加1億元，除此之外，工程費、建設成本、採購費用都跟著漲，漲價政策已無法挽回，只能增加預算因應。中市府表示，將監控物價與產業影響，降低漲價衝擊。

電價上漲衝擊物價，旅宿業、烘焙業等因成本增加飽受衝擊，不過業者都說，考量終端消費能力，多咬牙苦撐，自行吸收成本，等收到電費帳單後，再決定是否漲價。

台中市議會昨天專案報告「電價調整對民生物價影響評估」，中市經發局訪查，台中市106.3萬戶住宅、1.9萬家工廠受漲電價衝擊；台中市糕餅公會統計，烘焙業整體成本增加20%至30%，旅宿業評估光電費就占成本25%，再加上洗衣等衝擊更大。

盧秀燕說，政府宣導電價調漲，都只說單一家庭電費漲多少錢，但最大問題是物價跟著漲，不能只算漲幾塊錢的電費，而是交通、小吃、餐飲都在漲，漲電費政策已無法挽回，只能增加預算因應。

經發局評估，依台電預估，每月用電量700度以下電價調漲3到5%，台中約有98.9萬戶每戶每月電費至少多12元；若每月用電量達1000度以上，電價調漲10%，台中約有2.1萬戶，每月電費漲幅至少600元以上。

台中市觀光旅館公會理事長姜文偉說，科技業用電多，但有政府補助，現在漲電價全民吸收，希望對旅宿也能給予電價優惠。

台中福華飯店董事長廖國宏說，通膨、缺工衝擊，旅宿業成本上漲，但考慮消費能力，目前暫未漲價；如果非短期因素，最後也不得不漲。

知名太陽餅元明商店負責人、台中市糕餅公會理事長蔡萬財說，這兩年成本上漲，預計電價上漲後，還會帶動至少30%成本上漲，目前都苦撐自行吸收，等收到電費單之後，再做打算。鹿港老街商圈理事長、糕餅業者黃世杰說，做麵包及糕餅的用電量大，整體成本恐多出1成，但通膨上漲，整體消費力下降，多數業者仍不敢漲價。

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