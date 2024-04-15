施工順利 水公司：台中3大工業區一帶下午5時恢復供水

台灣自來水公司配合台中市市政路道路拓寬管線遷移工程等事項，包括中科台中園區、精密科學園區、台中工業區在內的西屯、南屯、大雅及烏日區原本自14日上午10時起停水36時，但因工程順利，水公司下午宣布下午5時提前全面恢復供水。

水公說，此次工程是辦理「西屯區安學橋新設蝶閥工程」以及「大雅區通山路（西平北巷-科雅路）等管線汰換及更生工程新設蝶閥」，進行新設口徑1千公釐蝶閥與新設口徑1千5百公釐蝶閥施工作業，原本預計停水至今晚10時，但因工程施作順利，今天中午12時已全部完工，陸續恢復供水，並於下午5時全面恢復正常供水。

水公司四區處表示，特別感謝中科管理局全力協助中科園區配水池及相關閥類的操作，使排水及復水作業順利進行，亦感謝台中市府積極協助及市民體諒，順利完成本次改接作業，穩定大台中用水品質。

水公司提醒，在復水過程，請市民記得將抽水機排氣閥打開排氣，避免空氣阻塞無法進水。並在確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒燬。剛恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。若有抽水機氣塞、水表阻塞等問題造成無水，用戶可打1910客服電話反映。